Euribor: o que é?

Sabia que os bancos se financiam não só através do dinheiro dos clientes, mas também pedindo empréstimos a outros bancos? Pagam um juro por esses empréstimos, assim como nós pagamos juros ao pedir um empréstimo. A média das taxas de juro dos empréstimos entre bancos da Zona Euro é chamada de Euribor. Esta taxa tende a acompanhar a política monetária do banco central Europeu (Taxa de referência do BCE).

Os empréstimos entre bancos têm vários prazos: três, seis e doze meses, resultando em diferentes Euribor: Euribor a três meses, seis meses e doze meses.

Essa taxa afeta todo o sistema bancário da Zona Euro, incluindo o crédito à habitação. Quando vai fazer um crédito à habitação, o banco oferece duas opções: taxa de juro fixa, onde a prestação é sempre a mesma, ou taxa variável, geralmente a Euribor acrescida de um Spread (lucro do banco). Se o BCE aumenta a taxa de juro, a Euribor sobe e a prestação do crédito variável também sobe, e vice-versa.

Entender a Euribor é crucial para quem tem ou planeia fazer um crédito à habitação.

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