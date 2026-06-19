Ryanair prolonga contrato com O’Leary até 2032

A Ryanair anunciou esta sexta-feira a renovação de contrato com o CEO da empresa, Michael O’Leary, que irá permanecer no cargo até abril de 2032. O acordo põe fim a vários meses de negociações com o líder da empresa de aviação irlandesa e a um processo de consulta junto dos principais acionistas da empresa.

“Como já tínhamos anunciado, o conselho de administração iniciou na primavera discussões sobre o contrato de Michael O’Leary. Tenho o prazer de informar que este processo, que incluiu um amplo diálogo com os maiores acionistas da Ryanair, foi concluído com sucesso, tendo Michael concordado em prolongar a sua liderança do Grupo Ryanair por mais seis anos, até abril de 2032, em benefício de todos os acionistas”, afirma Stan McCarthy, chairman da Ryanair, citado em comunicado.

Segundo a Ryanair, o novo contrato de Michael O’Leary prevê um “salário anual moderado e um bónus anual limitado”. O CEO que está no cargo desde 1994 terá ainda direito a uma nova opção única de compra dez milhões de ações ordinárias. Estas opções poderão ser exercidas a um preço de 26,70 euros ou 65 dólares por ação (equivalente ao valor de mercado registado em fevereiro de 2026, antes do início da guerra no Irão), desde que O’Leary permaneça ao serviço do grupo até abril de 2032.

As opções só poderão ser exercidas caso a Ryanair registe um lucro líquido anual superior a quatro mil milhões de euros, garantindo a atribuição total do incentivo. Em alternativa, o objetivo será cumprido se as ações ordinárias da companhia atingirem os 42 euros, ou os certificados de depósitos americanos os 102 dólares, durante 28 dias consecutivos até 31 de março de 2032. A empresa irlandesa considera estas metas “muito ambiciosas” e acredita que a sua concretização criará valor adicional significativo para os acionistas.