O que é o MTIC?

O MTIC, ou “Montante Total Imputado ao Consumidor”, é fundamental na avaliação de empréstimos, representando o total que um cliente pagará à instituição financeira ao longo do período do empréstimo. Este valor inclui o montante solicitado, juros, comissões, impostos e outros encargos.

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Por exemplo, num empréstimo de 15.000€ a ser pago em 5 anos com uma taxa de juro anual de 7% e comissões iniciais de 300€, o MTIC seria 18.516,21€. Isso significa que, além dos 15.000€ principais, o cliente pagará 3.516,21€ em custos do crédito.

O MTIC é essencial para comparar propostas de crédito, permitindo que os consumidores avaliem juros e encargos de diferentes empréstimos com o mesmo montante e prazo. Contudo, em empréstimos com taxas variáveis, o MTIC pode mudar ao longo do tempo.

O MTIC é encontrado na “Ficha de Informação Normalizada” (FIN) para créditos ao consumidor e na “Ficha de Informação Normalizada Europeia” (FINE) para créditos hipotecários.

Embora muitos procurem prestações mais baixas, é importante considerar o MTIC e a Taxa Anual Efetiva Global (TAEG) para evitar custos mais altos a longo prazo. Substituir o Preço de Venda ao Público (PVP) pelo MTIC ao avaliar o custo real de um bem financiado é crucial para uma decisão informada.

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