Treze concelhos do interior Norte e Centro e Algarve em perigo máximo de incêndio

Treze concelhos do interior Norte e Centro e do distrito de Faro estão este domingo em perigo máximo de incêndio rural, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

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O nível de alerta mais elevado abrange os concelhos Bragança, Covilhã, Belmonte, Tomar, Castelo de Vide, Marvão, Portalegre, Monchique, Portimão, Silves, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira. O IPMA colocou ainda em perigo muito elevado cerca de uma centena de concelhos, sobretudo do interior Norte e Centro.

O perigo de incêndio deverá aumentar muito a partir de segunda-feira, altura em que praticamente todo o território continental enfrentará um perigo máximo ou muito elevado, com o aumento das temperaturas, que já levou o IPMA a pôr praticamente todo o território continental em avisos amarelo, o menos grave.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo e vento por vezes forte na faixa costeira ocidental, apontando uma pequena descida da temperatura mínima e subida da máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (Bragança) e os 21 (Faro) e as máximas entre os 25 (Porto, Aveiro e Sagres) e os 35 graus (Évora e Beja).