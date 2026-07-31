Prestação da casa sobe em agosto

A prestação da casa vai subir em agosto para créditos com taxa Euribor a três, seis e 12 meses que sejam revistos nesse mês, segundo as simulações da Deco Proteste.

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As simulações para a Lusa da Deco Proteste/Contas e Direitos baseiam-se num cenário com um financiamento de 150.000 euros a 30 anos e um spread (margem de lucro comercial) de 1%. Baseando-se nestas condições, os contratos com Euribor a 12 meses revistos em agosto passam a pagar 703,64 euros, mais 64,83 euros do que em agosto de 2025.

Os contratos com Euribor a seis meses sobem 42,40 euros, para 685,94 euros, face a fevereiro. Já os contratos a três meses passam a pagar mais 20,65 euros, ou seja, 667,30 euros, em relação a maio.

Em julho, a média mensal da Euribor foi de 2,425% a três meses, 2,647% a seis meses e 2,855% a 12 meses. A média da Euribor considerada para efeitos de revisão de um empréstimo de taxa variável é a do mês anterior ao da assinatura do contrato de crédito.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a maio indicam que a Euribor a seis meses representava 39,17% do ‘stock’ de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,73% e 24,79%, respetivamente.