AstraZeneca negoceia megafusão com BMS

A AstraZeneca está a negociar uma fusão com a norte-americana Bristol Myers Squibb que avaliaria o novo grupo em quase 400 mil milhões de dólares, segundo avançou o Financial Times (acesso pago, em inglês). As conversações decorreram nos últimos meses e poderão resultar num acordo em breve, embora ainda possam ser adiadas ou fracassar.

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A farmacêutica britânica vale cerca de 196 mil milhões de libras, enquanto a BMS tem uma capitalização bolsista próxima de 133 mil milhões de dólares. A operação colocaria a AstraZeneca entre as quatro maiores farmacêuticas mundiais e reforçaria a sua presença nos Estados Unidos, mercado que já representa quase metade das receitas do grupo.

A estrutura da transação ainda não está definida, mas deverá envolver dinheiro e ações. Um eventual acordo poderá enfrentar resistência política no Reino Unido, caso facilite a transferência da sede para os Estados Unidos, e um escrutínio concorrencial exigente devido à presença das duas empresas na área da oncologia.