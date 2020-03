Nas empresas RHMais e Multitempo está a ser adotado o mesmo método , e todas as ações de seleção foram adaptadas ao digital, através de videochamadas. “Todas as situações em que consigamos fazer o acolhimento por Skype, é o que estamos a fazer, dando todas as indicações e formações e-learning . Estamos a falar de pessoas que estão a entrar de novo numa empresa e convém que tenham um mentor, alguém que esteja minimamente próximo. É algo em desenvolvimento “, remata Vânia Rodrigues, diretora de RH da Adecco.

Na Mercer, os processos de recrutamentos estão a ser avaliados, ajustados e as entrevistas estão a ser feitas em formato virtual. “Uma vez que deixamos de estar em período de recrutamento ativo e massificado, pode ser um excelente momento para criarmos pipeline. Pesquisarmos o mercado e conhecermos talento que pode fazer sentido para a nossa organização”, sublinha Sónia Lara Nunes, head of people da Mercer Portugal.

As empresas especialistas em recrutamento e gestão de recursos humanos como a Adecco, a Mercer ou a Randstad estão a adaptar os modelos de entrevistas para o digital , para conseguir continuar responder à oferta e procura de emprego . Atualmente, são as áreas de logística e grande consumo que estão à procurar de mais profissionais , revela a Adecco. Apesar das dificuldades, este pode ser um momento de reavaliar talento e métodos de recrutamento.

“Devem ser definidos planos estruturados de touch points diários e semanais, com horários definidos e preparados antecipadamente. As atividades e respetivos outputs devem ser claramente definidos e comunicados e, fundamentalmente, deve haver por parte de todos um claro esforço para dedicar tempo à comunicação , mas também prevenir situações de solidão e burnout” , assegura Rui Teixeira, da Man Power Group.

“ É crucial manter rituais sociais para que as pessoas continuem a alimentar as relações de confiança e espírito de equipa, realizar reuniões de operação mais regulares, manter um diálogo aberto, transparente e construtivo para que as pessoas se sintam seguras e confiantes” , lembra Sónia Lara Nunes, head of people da Mercer Portugal.

Informar o trabalhador dos horários que deve cumprir e agendar comunicações periódicas são estratégias para garantir que o novo elemento não se sentirá perdido. “Sendo um contexto de crise, o mais importante é tranquilizar o novo elemento da equipa, estar atento às suas necessidades neste momento e ter em conta que todas as interações serão diferentes do habitual ”, alerta Inês, associate director da Randstad.

Sandra Esteves, european training advisor na Robert Walters, alerta ainda que “é importante não encher de informação uma pessoa que acaba de entrar, pois isso pode passar uma imagem negativa. O contacto depois pode e deve manter-se, no caso do trabalho remoto, demonstrando sempre apoio, disponibilidade e confiança”.

Sónia Lara Nunes, head of people da Mercer Portugal , acredita que a diferença está nos pequenos gestos. “Ligar antes do primeiro dia para dar as boas-vindas, manter o email a comunicar a entrada pedindo ao newcomer que faça uma breve apresentação sobre si, realizar uma reunião online de boas vindas com toda a equipa, fazer pontos de situação regulares para medir o pulso e assegurar que a aprendizagem das praticas e conteúdos está a acontecer” são exemplos apontados pela a responsável.

“Sugerimos também que, durante as calls, os colaboradores tenham câmara ligada, sempre que possível, uma vez que a linguagem não verbal torna a comunicação mais eficaz”, relata Rui Reis, diretor da Mind Source. “Cada pessoa tem as suas preferências em como trabalha e que dispositivos usa. Há cerca de dois anos deixámos de atribuir laptops pré-especificados e passámos a atribuir um plafond a cada colaborador para que estes usem o dispositivo que acharem mais adaptado a si e ao trabalho que têm de fazer”, exemplifica Carlos Couto, diretor da Alvo.

“ Os formatos virtuais ganham toda a relevância, mas sempre com a preocupação de garantir a proximidade sem essa presença física. Algo que passa forçosamente por pontos de contacto regular por videoconferência, por formatos virtuais de integração na equipa de trabalho, etc.. Em função dos perfis e funções será necessária maior ou menor regularidade e estruturação neste plano virtual de onboarding”, Rui Teixeira, chief operations officer da Manpower Group.

As ferramentas de comunicação colaborativa como o Slack, o Microsoft Teams, o Zoom e até o Whastapp ou o Facetime , podem ajudar o novo trabalhador a sentir-se integrado numa nova equipa e a manter-se informado sobre as novas funções. Ao mesmo tempo, é uma forma de os gestores distribuírem tarefas e monitorizarem o desempenho do profissional recém-chegado .

No caso do trabalhador que acabou de chegar à nova empresa, “ deve estar alerta e disponível para receber informação em diferentes formatos e meios, e por ter contactos essencialmente virtuais com a realidade da empresa” . O foco deverá, defende ainda Inês Casaca, associate director da Randstad Portugal, estar na disponibilidade para a comunicação, recolha e partilha de informação. “Um trabalhador que inicie agora um novo desafio profissional irá encontrar um contexto obrigatoriamente diferente do comum e, acima de tudo, irá conhecer uma vivência da nova empresa alterada e de reação a este período”, sublinha Inês.

O acompanhamento da equipa de recursos humanos é feito, regularmente, através do contacto telefónico ou das plataformas digitais, “no sentido de garantir que o processo de onboarding do colaborador decorra da melhor forma possível”, exemplifica ainda Carolina Mendes, da Konica Minolta Portugal.

Assinar contratos. Atribuir equipamentos. Dar as boas-vindas. Na Mind Source, empresa de outsourcing de TI , “os desafios encontram-se aqui”, conta Rui Reis, diretor executivo da empresa. “Para integrar funções na Mind Source, os colaboradores apenas precisam de um portátil e, após serem garantidos todos os acessos necessários, estão criadas as condições para o trabalho remoto. As sessões de integração passam a ser realizadas remotamente”, esclarece.

Também na tecnológica DefinedCrowd, com planos de expansão de equipa ambiciosos para este ano, as boas-vindas aos novos elementos da equipa não têm parado. “Vamos continuar a contratar à taxa a que estamos neste momento, e todas as entrevistas e processos de onboarding vão ter lugar remotamente. Também pusemos em prática procedimentos internos para assegurar que os projetos decorrem à mesma velocidade e com a mesma eficiência que antes”, explica a CEO Daniela Braga .

“Acreditamos que o onboarding de colaboradores pode ser feito de forma eficaz remotamente, mas isso vai depender grandemente da preparação da empresa. O caso da Alvo , onde em meses normais 50% do trabalho já era executado remotamente, as modificações necessárias para realizar o onboarding remoto são mínimas ”, confirma Carlos Couto, diretor executivo da empresa de software Alvo.

Para as empresas tecnológicas , o trabalho remoto e o recurso a plataformas digitais não são novidade. Em tempo de crise, no entanto, a solução passa por redirecionar e reforçar o uso dessas mesmas ferramentas.

Uma sessão remota de “welcome”. É assim que, desde o início deste processo, a Axians, a marca da VINCI Energies — especialista em TIC — , trata de todas as sessões de acolhimento: por videoconferência . “Os pontos operacionais críticos são agora a entrega dos materiais e equipamentos que permitam às pessoas terem os acessos às plataformas que o grupo disponibiliza, para que, dessa forma, se possam ligar à sessão de welcome remotamente”, conta Fernando Rodrigues, managing director na Axians Portugal.

“Foi a primeira vez, em 50 anos de existência do grupo, que recebemos novos colaboradores e colocámo-los de imediato em trabalho remoto . E que todo o contacto com a equipa é feito desta forma”, conta à Pessoas Rita Mourinha, responsável da Seresco em Portugal . “Diariamente efetuamos reuniões de videoconferência com toda a equipa, para fazermos follow up do dia de cada um e do seguimento com cada cliente, para assegurarmos que o canal de comunicação é diário”, explica a responsável.

Uma carta aos nossos leitores

Vivemos tempos indescritíveis, sem paralelo, e isso é, em si mesmo, uma expressão do que se exige hoje aos jornalistas que têm um papel essencial a informar os leitores. Se os médicos são a primeira frente de batalha, os que recebem aqueles que são contaminados por este vírus, os jornalistas, o jornalismo é o outro lado, o que tem de contribuir para que menos pessoas precisem desses médicos. É esse um dos papéis que nos é exigido, sem quarentenas, mas à distância, com o mesmo rigor de sempre.

Aqui, no ECO, estamos a trabalhar 24 horas vezes 24 horas para garantir que os nossos leitores têm acesso a informação credível, rigorosa, tempestiva, útil à decisão. Para garantir que os milhares de novos leitores que, nas duas últimas semanas, visitaram o ECO escolham por cá ficar. Estamos em regime de teletrabalho, claro, mas com muita comunicação, talvez mais do que nunca nestes pouco mais de três anos de história.

Acompanhamos a cobertura da atualidade, porque tudo é economia.

Escrevemos Reportagens e Especiais sobre os planos económicos e as consequências desta crise para empresas e trabalhadores.

Abrimos um consultório de perguntas e respostas sobre as mudanças na lei, em parceria com escritórios de advogados . Contamos histórias sobre as empresas que estão a mudar de negócio para ajudar o país

Escrutinamos o que o Governo está a fazer, exigimos respostas, saímos da cadeira (onde quer que ele esteja) ou usamos os ecrãs das plataformas que nos permitem questionar à distância.

O que queremos fazer? O que dissemos que faríamos no nosso manifesto editorial

O ECO é um jornal económico online para os empresários e gestores, para investidores, para os trabalhadores que defendem as empresas como centros de criação de riqueza, para os estudantes que estão a chegar ao mercado de trabalho, para os novos líderes.

No momento em que uma pandemia se transforma numa crise económica sem precedentes, provavelmente desde a segunda guerra mundial, a função do ECO e dos seus jornalistas é ainda mais crítica. E num mundo de redes sociais e de cadeias de mensagens falsas – não são fake news, porque não são news --, a responsabilidade dos jornalistas é imensa. Não a recusaremos.

No entanto, o jornalismo não é imune à crise económica em que, na verdade, o setor já estava. A comunicação social já vive há anos afetada por várias crises – pela mudança de hábitos de consumo, pela transformação digital, também por erros próprios que importa não esconder. Agora, somar-se-ão outros fatores de pressão que põem em causa a capacidade do jornalismo de fazer o seu papel. Os leitores parecem ter redescoberto que as notícias existem nos jornais, as redes sociais são outra coisa, têm outra função, não (nos) substituem. Mas os meios vão conseguir estar à altura dessa redescoberta?

É por isso que precisamos de si, caro leitor. Que nos visite. Que partilhe as nossas notícias, que comente, que sugira, que critique quando for caso disso. O ECO tem (ainda) um modelo de acesso livre, não gratuito porque o jornalismo custa dinheiro, investimento, e alguém o paga. No nosso caso, são desde logo os acionistas que, desde o primeiro dia, acreditaram no projeto que lhes foi apresentado. E acreditaram e acreditam na função do jornalismo independente. E os parceiros anunciantes que também acreditam no ECO, na sua credibilidade. As equipas do ECO, a editorial, a comercial, os novos negócios, a de desenvolvimento digital e multimédia estão a fazer a sua parte. Mas vamos precisar também de si, caro leitor, para garantir que o ECO é económica e financeiramente sustentável e independente, condições para continuar a fazer jornalismo de qualidade.

Em breve, passaremos ao modelo ‘freemium’, isto é, com notícias de acesso livre e outras exclusivas para assinantes. Comprometemo-nos a partilhar, logo que possível, os termos e as condições desta evolução, da carta de compromisso que lhe vamos apresentar. Esta é uma carta de apresentação, o convite para ser assinante do ECO vai seguir nas próximas semanas. Precisamos de si.

António Costa

Publisher do ECO