O antigo líder do PSD exige mais reformas e mais ambição a Luís Montenegro. O ex-ministro das Finanças aconselha José Luís Carneiro a preparar uma alternativa com rigor, silêncio e paciência. Pelo caminho, Mário Centeno deixa críticas duras ao Governo e trava algumas das propostas do próprio PS. Dois antigos protagonistas da governação regressam ao debate político como vozes incómodas dentro das suas áreas políticas.

Em comum, Passos Coelho e Mário Centeno têm a distância dos aparelhos partidários e a convicção de que os dois maiores partidos estão a deixar por resolver problemas estruturais. O antigo primeiro-ministro…