Opinião

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Em 1994, fazia todo o sentido perguntar como fazer crescer o turismo português. Mas a pergunta para os próximos trinta já devia ser outra: como fazê-lo crescer sem precisar sempre de mais do mesmo?

Na semana passada fui assistir à apresentação de um estudo sobre crescimento económico, produtividade e os bloqueios da economia portuguesa. Não, não fui ouvir Passos Coelho. Estive na Culturgest, convidada pelo meu antigo colega Bruno Damásio, para o lançamento do livro de que, juntamente com André Paula Santos e Alcino Lavrador, ele é autor. O Relatório Michael Porter de 1994 Revisitado, assim se chama e o nome não engana.

Em 1994, Porter identificou um conjunto de sectores em que Portugal tinha condições para construir vantagens competitivas: têxteis e calçado, vinho, madeira e cortiça, automóvel e turismo. Três décadas depois, o meu…

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