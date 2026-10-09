A 30 de Setembro, Cristiano Ronaldo decidiu enfiar-se no seu jacto e largar o estágio da Selecção. Foi na véspera do dia do idoso, quiçá, para se furtar a piadas sobre a sua idade. Uma semana depois, continuamos a dedicar uma parte significativa da capacidade de análise do país a questões de manifesta importância nacional: quantos minutos deve jogar, quem os deve gerir e, sobretudo, quem faltou à palavra a quem. Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo continua a jogar futebol ao nível profissional, algo que, para quase qualquer outro futebolista, já teria terminado há muito. Mas precisamente por isso, está numa fase em que gerir o corpo, os minutos e a recuperação passou a fazer parte da própria profissão. Essa mudança, para quem passou uma vida inteira a construir uma identidade em torno de fazer mais, de bater recordes e de se superar, não há-de ser fácil. Envelhecer não é fácil.

E foi isso mesmo que nos disse o INE no dia seguinte à saída de Cristiano Ronaldo do estágio da Selecção. Não sobre Cristiano Ronaldo, mas sobre os portugueses em geral. Quase…