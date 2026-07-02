Uma notícia, um ‘off the record’ e um castigo

O Ministério das Finanças decidiu castigar o ECO por uma notícia publicada e por isso 'desconvidou' um jornalista para um encontro informal com um secretário de Estado.

O Ministério das Finanças falhou no essencial, e não foi nas contas públicas nem nas previsões para a economia, foi no respeito pelo jornalismo e pelos jornalistas, com uma decisão censurável na substância e na forma. A história é curta, mas é grave, mancha a responsabilidade política de um ministro e a responsabilidade profissional de uma assessora de comunicação que tinha obrigação de garantir princípios mínimos de respeito pela liberdade de imprensa.

O ECO noticiou esta quinta-feira, em primeira mão, que o Governo iria lançar um novo produto de poupança, os novos Certificados do Tesouro. Era ‘apenas’ mais uma notícia, suportada em informação relevante para os leitores. Cerca de uma semana antes, a partir do trabalho de investigação do jornalista Luís Leitão, o ECO tinha questionado o Ministério das Finanças e não obteve qualquer resposta, uma opção legítima de qualquer instituição, que deixou de o ser quando, já esta semana, o mesmo jornalista foi convidado para um encontro no Ministério das Finanças, em ‘off the record’, precisamente sobre o tema sobre o qual o ECO tinha questionado o Ministério.

Perante os dados apurados, a decisão editorial era evidente. O ECO publicou a notícia, sem aguardar por um encontro para o qual tinha sido convidado e cujo objetivo era explicar uma medida que já estava em condições de ser noticiada.

O que se passou nas horas seguintes é intolerável. À hora marcada, o jornalista Luís Leitão dirigiu-se ao Ministério das Finanças para o referido encontro na expectativa de obter mais informação e, ao lado de um grupo de jornalistas de outros meios, identificou-se para subir à sala de reuniões. Perante a surpresa geral, foi barrado por um GNR que, cumprindo ordens, pediu para se afastar e para aguardar por uma explicação de um funcionário das Finanças.

A explicação chegou através de um contacto telefónico da assessora de comunicação, uma humilhação pública, sem o mínimo sentido profissional. O jornalista do ECO estava desconvidado, barrado à porta das Finanças por um militar, como se fosse suspeito de um roubo, porque fez o seu trabalho e escreveu uma notícia que o Ministério das Finanças queria guardar para divulgar esta sexta-feira em diversos meios ao mesmo tempo.

O Ministério das Finanças decidiu castigar um jornal e um jornalista pela publicação de uma notícia em primeira mão ao barrar o acesso a um encontro ‘off the record’ para o qual o ECO tinha sido oficial e previamente convidado. Um Governo tem direito a escolher os meios de comunicação social a quem dá entrevistas e tem legitimidade para convidar quem entende para encontros informais, pode contestar notícias, prestar esclarecimentos, exercer o direito de resposta e defender a sua versão dos factos, mas não pode castigar jornais e jornalistas por notícias publicadas. Foi isso que sucedeu.

“Jornalismo é publicar o que alguém não quer que seja publicado. Tudo o resto é publicidade”. A frase, frequentemente atribuída a George Orwell, está longe de esgotar o que é o jornalismo, mas neste caso ajuda a perceber o que esteve em causa. O ECO publicou uma notícia que o Ministério das Finanças preferia controlar, por isso foi sancionado, e foi sancionado em público, perante outros jornalistas, como se a assessora de comunicação do Ministério das Finanças quisesse transformar este caso num exemplo. Fez mal.

Como diretor do ECO, assumo perante os leitores um compromisso. O ECO não voltará a estar presente em qualquer outro encontro ‘off the record’ no Ministério das Finanças enquanto não houver um pedido formal de desculpas de forma pública e notória, nos mesmos termos em que o jornalista Luís Leitão foi barrado nas Finanças. As notícias, essas, continuaremos a escrevê-las com independência e rigor, para servir os leitores.