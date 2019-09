Os automóveis elétricos estão a dominar as atenções no Salão Automóvel de Frankfurt. O evento, que decorre até 22 de setembro, vem confirmar o rumo que os fabricantes estão a tomar na aposta na mobilidade elétrica dos seus veículos em resposta às restrições cada vez mais apertadas em relação à emissão de gases poluentes.

Entre os protótipos, que representam uma primeira abordagem à produção em série, e alguns modelos que estão prontos para chegar ao mercado, destacam-se alguns fabricantes europeus como a Volkswagen, Mercedes, BMW e Porsche.

A Volkswagen apresentou o muito aguardado ID.3, automóvel totalmente elétrico com três tamanhos de bateria diferentes. A autonomia pode por isso variar entre os 330 e os 550 km. A marca alemã anuncia que é possível carregar a bateria o suficiente para 290 km em 30 minutos usando um terminal de carregamento específico da marca. O ID.3 já está em fase de reserva com preços a começar nos 30 mil euros em Portugal.

A BMW e a Mercedes aproveitaram o evento para apresentar ao vivo dois protótipos, o Concept 4 e o Vision EQS, respetivamente, deixando antever as linhas dos elétricos germânicos num futuro muito próximo. Destaque também para a atualização e restyling de toda a gama Smart EQ, para o MINI SE e para o pequeno Honda E, utilitário da marca japonesa com autonomia de 220 km, que usa câmaras de vídeo em vez de espelhos retrovisores e estará no mercado antes do próximo verão com o preço um pouco abaixo dos 30 mil euros.

Entre as propostas mais arrojadas surge a coreana Hyundai ao desvendar o 45 EV, um protótipo retro futurista e a Byton, um fabricante chinês desconhecido por estas paragens mas apostado em conquistar o mercado europeu em 2020 com a apresentação do M-Byte, modelo SUV recheado de tecnologia com uma autonomia capaz de chegar aos 550 km. Aqui ao lado, a Cupra, divisão desportiva da espanhola Seat, desvendou o Tavascan, SUV equipado com dois motores elétricos com autonomia capaz de chegar aos 450 km.

Veja na fotogaleria em baixo alguns dos automóveis que poderá vir a ver na estrada nos próximos tempos.