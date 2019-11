Margrethe Vestager alertou no Web Summit que, apesar de existirem novas tecnologias, os valores são os mesmos. Numa entrevista no palco da Altice Arena, a comissária europeia da Concorrência — e futura vice-presidente executiva da Comissão Europeia — criticou as grandes empresas de tecnologia norte-americanas, mas recusou que a solução para os problemas que se têm colocado no setor seja a de “partir” estas empresas.

“Podemos ter nova tecnologia, mas não temos novos valores”, apontou. No mundo real, disse, “sabemos bem o que aceitamos e o que não aceitamos”. “Não percebo porque é que não é assim no mundo digital”, apontou, ao mesmo tempo que pediu “ação” por parte de redes sociais como o Facebook e o Twitter para combater flagelos como a desinformação e o discurso de ódio, e o facto de algumas das big tech serem, basicamente, monopólios.

Questionada sobre se a solução poderá passar por “partir” estas empresas, forçando-as a separar unidades de negócio, Vestager disse que esse mecanismo só será usado em “último recurso”: “De um ponto de vista concorrencial, só se partir a companhia fosse a única forma de resolver o problema”, garantiu, dizendo que, neste momento, o problema “não é grande o suficiente” para justificar essa medida.

Numa altura em que algumas vozes defendem a separação do Facebook, WhatsApp e Instagram, Vestager avisou: “Haveria o risco de deixarmos de ter um problema para termos vários problemas”. De qualquer forma, a Comissão Europeia, atual e futura, manterá olho atento sobre a atividade destas empresas. “Senão, corremos o risco de existirem tantas empresas interessantes, mas sem hipóteses de competir”, justificou.

Num discurso amplamente aplaudido pela plateia do Web Summit, Margrethe Vestager afirmou que as grandes plataformas de tecnologia estão mais ambiciosas e que “estamos a chegar a uma fase em que a concorrência e as autoridades já só conseguem fazer parte do seu trabalho”. Por isso, Vestager defendeu a criação de uma framework para a atuação das gigantes tecnológicas: “Temos de definir linhas orientadoras para lhes dizermos ‘é assim que nos devem servir'”, afirmou.

Uma frase que liga com outra das ideias deixadas no Web Summit pela comissária europeia: “A minha primeira prioridade serão sempre os humanos. A tecnologia tem de nos servir. O desafio que temos é criar uma comunidade tecnológica muito mais diversa e que reflita o mundo em que queremos viver”, apontou.

Apelidada de tax lady pelo presidente dos EUA, Donald Trump, Vestager tem sido a cara na luta regulatória contra as gigantes tecnológicas, acusadas de serem pouco responsabilizadas e de gerarem lucros à custa dos dados dos utilizadores e de baixos impostos pagos aos países onde operam. Sobre isto, Vestager apontou que vê as autoridades norte-americanas mais interessadas em olharem para estes problemas ultimamente.