As empresas de telecomunicações querem limitar o valor do leilão do 5G e o SNS viu o seu défice diminuir. O dia fica ainda marcado pela visita relâmpago a Portugal de Isabel dos Santos e pelas palavras de Vítor Melícias sobre a Mutualista Montepio. Nota ainda para o peso da clínica de Frederico Varandas no plantel médico do Sporting.

Operadoras limitam valor do leilão do 5G a cem milhões cada

As empresas de telecomunicações consideram que o leilão de espetro para tecnologia móvel de quinta geração (isto é, 5G) não deve custar mais de cem milhões de euros por cada operador. Altice, Nos e Vodafone sublinham que o 5G exigirá investimentos superiores ao 4G, pedindo ao Governo moderação no preço do leilão previsto para abril. Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago).

Défice do SNS baixou para 621 milhões de euros

De acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, o défice do Sistema Nacional de Saúde (SNS) baixou, no último ano, para 621 milhões de euros. Ainda assim, esta melhoria do saldo ficou aquém do planeado no Orçamento do Estado, o que se fica a dever, em parte, ao aumento da despesa com pessoal (disparou 7,3%). A despesa total do SNS aumentou 4,8% para 10.680,1 milhões de euros, o que acabou por ser mitigado por um reforço simultâneo da receita em 6,3%. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).

“Dizer que Tomás Correia continua a controlar através de mim é um disparate”

“Dizer que Tomás Correia continua a controlar através de mim é um disparate”, defende Vítor Melícias, presidente da Assembleia Geral da Associação Mutualista Montepio Geral. Em entrevista, o padre revela que não tem automóvel, “nem quer ter”, referindo que dos quatro mil euros que ganha, três mil vão para os frades. Sobre o Montepio, Vítor Melícias diz ainda: “O Montepio sempre foi uma coisa perfeitamente apetecível”. Leia a notícia completa no Jornal I (acesso pago).

Isabel dos Santos saiu de Portugal à hora da reunião entre procuradores

Isabel dos Santos esteve, esta quinta-feira, em Lisboa, mas regressou no mesmo dia a Londres. Partiu para o Reino Unido enquanto o Procurador-Geral angolano e a Procuradora-Geral portuguesa se encontravam pela primeira vez desde que foi conhecida a investigação que dá conta que a empresária angolana terá desviado mais de 100 milhões de euros em fundos públicos da Sonangol para o Dubai. A visita relâmpago a Portugal de Isabel dos Santos serviu para conceder “plenos poderes” a representantes legais. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (acesso livre).

Atletas do Sporting são tratados por clínica de Frederico Varandas

A Clínica ComCorpus, detida maioritariamente por Frederico Varandas, domina o plantel médico do Sporting. São cinco os clínicos desta empresa que prestam atualmente serviço no clube leonino e há ainda dois fisioterapeutas na mesma situação. Varandas considera “normal” a partilha de médicos e fisioterapeutas com o clube. “Todos estes médicos trabalham em vários sítios. Não têm exclusividade”, diz. Leia a notícia completa no Público (acesso condicionado)