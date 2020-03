A TAP foi obrigada a restringir as suas operações a 15 destinos apenas, deixando de operar nos restantes 75 em que operava até agora. Na origem da decisão estão as restrições que os países estão a impor para travar a expansão do coronavírus, informou a transportadora ao mercado. A decisão, que tem início a 23 de março, pode ser revista a qualquer momento.

A transportadora “informa o mercado e o público em geral de que irá reduzir temporariamente a sua operação com efeitos a partir de 23 de março de 2020 e até 19 de abril de 2020. Durante este período a TAP prevê continuar a operar 15 dos cerca de 90 destinos que operava, sendo que esta decisão pode ser revista a qualquer momento sempre que as circunstâncias assim o exijam”, pode ler-se na nota publicada na CMVM.

A TAP, que tem vindo a reduzir gradualmente os voos, viu-se obrigada a tomar uma decisão mais radical tendo em conta “as restrições impostas pelos vários Estados das geografias em que a TAP opera”. “Tais restrições, combinadas com a acentuada queda da procura, têm vindo a gerar sucessivos cancelamentos de voos e suspensões de rotas, resultando numa redução do volume global de tráfego aéreo nas últimas semanas”, explica ainda a empresa no mesmo comunicado.

A TAP fica restringida a três voos semanais para S. Paulo; dois voos por semana para Newark, Boston, Miami e Toronto, Luxemburgo, Genebra, Frankfurt, Paris e Amesterdão; quatro voos semanais para Londres e todos com saída de Lisboa. Em Portugal haverá três voos diários Lisboa-Porto, Lisboa-Terceira, dois voos diários Lisboa-Funchal e um voo por dia Lisboa Ponta Delgada.

A companhia começou por cancelar 1.000 voos devido ao surto de coronavírus no final de fevereiro, depois anunciou o cancelamento de outras 2.500 viagens fruto da “quebra nas reservas para os próximos meses”. Com o agravar da situação em Itália e a decisão de colocar o país em quarentena, a empresa admitiu que o número de voos suprimidos na Europa iria aumentar ainda mais e depois com a decisão de Donald Trump de proibir os voos da Europa, a TAP viu cancelados os 56 voos semanais que faz para este mercado.

As companhias aéreas têm sido dos setores mais afetados pela pandemia de coronavírus que já matou mais de oito mil pessoas e infetou mais de 190 mil. Por isso, a Comissão Europeia já abriu a porta para que os Estados membros possam ajudar estas transportadoras, sem que esses apoios sejam classificados como ajudas de Estado.

A TAP com esta nova restrição à sua atividade fragiliza ainda as suas contas. A empresa já decidiu inclusivamente não dar prémios aos trabalhadores, como tem feito nos últimos anos. Em 2019, a empresa registou um prejuízo de 105,6 milhões de euros, um desempenho (que melhorou ligeiramente face a 2018) justificado pela TAP com o investimento de mais de 1,5 mil milhões de euros na renovação da frota.

Esta quinta-feira a companhia aérea australiana Qantas Airways anunciou que todos os voos internacionais serão interrompidos durante os próximos dias, como medida preventiva para impedir a propagação da pandemia da doença Covid-19. E a Ryanair decidiu reduzir, a partir de 24 de março, os voos ao mínimo mantendo apenas as ligações entre o Reino Unido e a Irlanda.

