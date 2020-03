Com a queda no turismo durante esta altura do ano, os locais de lazer e recriação são também afetados. Tanto pela falta de visitas dos locais, mas também dos turistas. É o caso dos museus e teatros, espaços onde se realizam concertos e cinemas, que têm todos vindo a fechar portas durante a pandemia.

Na China, a produção industrial teve uma quebra de 13,5% nos dois primeiros meses do ano , quando já se sentia o efeito do surto, que originou na província de Hubei. As paragens nas fábricas que produzem certas peças utilizadas na produção de outros bens causam disrupção nas cadeias de fornecimento.

Com o encerramento de várias lojas, ou quebra na procura, as encomendas às fábricas têm diminuído. São já várias as que pararam de funcionar pelo globo. Por cá, a PSA em Mangualde e da Volkswagen Autoeuropa em Palmela e a fábrica automóvel da Renault Cacia em Aveiro suspenderam a produção em consequência do coronavírus.

“Se não forem tomadas medidas drásticas e de rápida implementação, metade dos estabelecimentos hoteleiros/restauração de Portugal fechará as suas portas. As empresas necessitam de estar minimamente saudáveis aquando da implementação dessas medidas e não já na fase de prejuízo, senão a recuperação após Covid-19 será de extrema dificuldade”, escreveu o chef Rui Paula, no Facebook.

A restauração também é penalizada já que estão limitados a servir refeições em regime de take-away desde que foi decretado o estado de emergência. Mas a quebra na atividade já se vinha a sentir desde as primeira notícias do surto com a maioria das pessoas a evitar saídas à rua, bem como pela falta de turistas. Muitos optaram por fechar temporariamente. O setor tem vindo a apelar ao Governo medidas de apoio para contrariar o impacto no setor.

“ O alojamento turístico e as atividades conexas (e.g. transportes, restauração) estão a sofrer um impacto negativo tremendo , em particular no período de isolamento social em curso, com restrições à circulação de pessoas e à abertura de espaços comerciais”, nota um estudo, da EY-Parthenon, sobre os efeitos económicos da atual pandemia.

Um inquérito feito pela Associação da Hotelaria de Portugal aos seus mais de 400 associados, que representam 56% de todo o setor nacional, conclui que a quebra de receitas deverá mesmo chegar aos 50% entre março e junho, até um máximo de 800 milhões de euros. No final do ano, a perda total para a hotelaria deverá ser de 20%.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal apontou, na passada terça-feira, que as empresas do canal Hotel/Restaurante /Café “vivem hoje uma das piores crises de sempre devido à propagação do Covid-19” .

Com menos viagens, acabam também por ser canceladas as reservas nos hotéis e alojamentos turísticos, o que já aconteceu em fevereiro e março. Mas o maior impacto neste setor, em Portugal, será mesmo no período da Páscoa, que o surto irá apanhar, tendo em conta que a ministra da Saúde já apontou que a curva epidemiológica deve aumentar pelo menos até ao fim de abril, com o pico previsto para 14 de abril .

Ainda dentro do setor das viagens, outro setor afetado por este surto foi a indústria dos cruzeiros, que se provaram propícios para a propagação do vírus. A empresa Princess Cruise viu dois cruzeiros afetados, sendo que um deles registou mais de 700 casos de Covid-19 e várias mortes.

A crise já teve até a primeira baixa: a companhia aérea regional britânica Flybe anunciou no início do mês que cessou todas as atividades com efeito imediato e entrou em liquidação judicial, na sequência do surto do novo coronavírus.

Para o CEO, as consequências negativas na saúde financeira da indústria vão-se repercutir por muito tempo . São já várias as companhias aéreas que emitiram avisos de uma quebra nos lucros deste ano, e que tiveram de tomar medidas e implementar planos de contingência. Uma consultora da indústria, Capa, citada pelo Financial Times, alerta que, em maio, muitas companhias aéreas poderão mesmo falir.

A aviação é um dos setores que mais cedo começou a sentir o impacto do surto, ao ver uma diminuição no número de passageiros evoluir para o cancelamento ou suspensão de vários voos ou ligações. Para a transportadora portuguesa TAP, a pandemia levou a uma crise “sem paralelo”, disse o presidente executivo, Antonoaldo Neves.

Depois de ser inicialmente reportada na China, a Covid-19 começou a espalhar-se por vários países do globo. A situação colocou em espera as viagens que muitos tinham marcado, à medida que o número de casos foi aumentando. Na maior parte dos países o apelo é para que se fique em casa. O turismo acaba assim por ser uma das áreas mais afetadas por esta pandemia, apesar de não ser o único.

Voos suspensos, quarentenas, encerramentos. Os tempos são de mudança e também de medidas mais drásticas, e alguns setores estão a ser bastante afetados pela pandemia do novo coronavírus. Mesmo quando o surto acalmar, há algumas áreas que vão ter mais dificuldade em regressar à normalidade, ainda que estejam a ser definidos planos para ajudar as empresas.

Uma carta aos nossos leitores

Vivemos tempos indescritíveis, sem paralelo, e isso é, em si mesmo, uma expressão do que se exige hoje aos jornalistas que têm um papel essencial a informar os leitores. Se os médicos são a primeira frente de batalha, os que recebem aqueles que são contaminados por este vírus, os jornalistas, o jornalismo é o outro lado, o que tem de contribuir para que menos pessoas precisem desses médicos. É esse um dos papéis que nos é exigido, sem quarentenas, mas à distância, com o mesmo rigor de sempre.

Aqui, no ECO, estamos a trabalhar 24 horas vezes 24 horas para garantir que os nossos leitores têm acesso a informação credível, rigorosa, tempestiva, útil à decisão. Para garantir que os milhares de novos leitores que, nas duas últimas semanas, visitaram o ECO escolham por cá ficar. Estamos em regime de teletrabalho, claro, mas com muita comunicação, talvez mais do que nunca nestes pouco mais de três anos de história.

Acompanhamos a cobertura da atualidade, porque tudo é economia.

Escrevemos Reportagens e Especiais sobre os planos económicos e as consequências desta crise para empresas e trabalhadores.

Abrimos um consultório de perguntas e respostas sobre as mudanças na lei, em parceria com escritórios de advogados . Contamos histórias sobre as empresas que estão a mudar de negócio para ajudar o país

Escrutinamos o que o Governo está a fazer, exigimos respostas, saímos da cadeira (onde quer que ele esteja) ou usamos os ecrãs das plataformas que nos permitem questionar à distância.

O que queremos fazer? O que dissemos que faríamos no nosso manifesto editorial

O ECO é um jornal económico online para os empresários e gestores, para investidores, para os trabalhadores que defendem as empresas como centros de criação de riqueza, para os estudantes que estão a chegar ao mercado de trabalho, para os novos líderes.

No momento em que uma pandemia se transforma numa crise económica sem precedentes, provavelmente desde a segunda guerra mundial, a função do ECO e dos seus jornalistas é ainda mais crítica. E num mundo de redes sociais e de cadeias de mensagens falsas – não são fake news, porque não são news --, a responsabilidade dos jornalistas é imensa. Não a recusaremos.

No entanto, o jornalismo não é imune à crise económica em que, na verdade, o setor já estava. A comunicação social já vive há anos afetada por várias crises – pela mudança de hábitos de consumo, pela transformação digital, também por erros próprios que importa não esconder. Agora, somar-se-ão outros fatores de pressão que põem em causa a capacidade do jornalismo de fazer o seu papel. Os leitores parecem ter redescoberto que as notícias existem nos jornais, as redes sociais são outra coisa, têm outra função, não (nos) substituem. Mas os meios vão conseguir estar à altura dessa redescoberta?

É por isso que precisamos de si, caro leitor. Que nos visite. Que partilhe as nossas notícias, que comente, que sugira, que critique quando for caso disso. O ECO tem (ainda) um modelo de acesso livre, não gratuito porque o jornalismo custa dinheiro, investimento, e alguém o paga. No nosso caso, são desde logo os acionistas que, desde o primeiro dia, acreditaram no projeto que lhes foi apresentado. E acreditaram e acreditam na função do jornalismo independente. E os parceiros anunciantes que também acreditam no ECO, na sua credibilidade. As equipas do ECO, a editorial, a comercial, os novos negócios, a de desenvolvimento digital e multimédia estão a fazer a sua parte. Mas vamos precisar também de si, caro leitor, para garantir que o ECO é económica e financeiramente sustentável e independente, condições para continuar a fazer jornalismo de qualidade.

Em breve, passaremos ao modelo ‘freemium’, isto é, com notícias de acesso livre e outras exclusivas para assinantes. Comprometemo-nos a partilhar, logo que possível, os termos e as condições desta evolução, da carta de compromisso que lhe vamos apresentar. Esta é uma carta de apresentação, o convite para ser assinante do ECO vai seguir nas próximas semanas. Precisamos de si.

António Costa

Publisher do ECO