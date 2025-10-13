Tiago Coder Meira é o novo sócio da pbbr

A pbbr reforçou a equipa com o sócio Tiago Coder Meira. O advogado vai liderar a área de Contencioso e Arbitragem.

“A entrada do Tiago Coder Meira como sócio representa um passo muito importante na consolidação da nossa estratégia de crescimento sustentado e com a qualidade que os nossos clientes nos reconhecem. Esta integração traduz a aposta da sociedade numa área de prática essencial e com perspetivas de procura crescente, na qual queremos investir e fazer crescer”, refere em comunicado o sócio Pedro Pinto.

Com mais de 15 anos de experiência em contencioso civil e comercial, Tiago Coder Meira transita da SRS Legal, onde era sócio desde 2024, tendo prestado assessoria a clientes dos setores Imobiliário, Distribuição, Banca e Serviços Financeiros. A sua prática tem-se centrado em litígios civis, comerciais e societários, incluindo, mais recentemente, a representação em ações coletivas.

“É com enorme entusiasmo que assumo a liderança da área de Contencioso e Arbitragem da pbbr, com o compromisso de reforçar a excelência e a solidez que caracterizam a sociedade e de contribuir para o seu contínuo sucesso”, refere Tiago Coder Meira.