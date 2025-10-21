ISEG dá bolsas de mérito a 89 estudantes

O Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) decidiu atribuir bolsas de mérito aos 89 alunos com melhores médias, que cobrem na íntegra as propinas do primeiro ano. Esta é a terceira edição deste programa, que visa ajudar a atrair para a escola “alguns dos melhores alunos”.

“O programa de bolsas de estudo do ISEG vem beneficiar 89 alunos no ano letivo de 2025/26, com a isenção de pagamento de propina no primeiro ano“, anunciou o ISEG, numa nota enviada esta terça-feira às redações.

“Estas 89 bolsas de mérito apoiam os alunos com as melhores médias, que colocaram o ISEG como primeira opção na candidatura ao ensino superior, o que este ano representa 20% dos alunos inscritos no primeiro ano”, sublinha ainda a escola.

Este é o terceiro ano consecutivo deste programa de bolsas, que é proporcionado pelos career partners do ISEG. Entre esses parceiros, estão, por exemplo, a Deloitte, a EY, a KPMG, a PwC, a Jerónimo Martins e o BNP Paribas.

Este ano, a poupança resultante destes programa para as famílias ronda os 63 mil euros, contribuindo para “a captação para a escola de alguns dos melhores alunos, que hão de ser economistas e gestores de excelência”.

“A importância deste programa de bolsas do ISEG reside na possibilidade de apoiarmos alunos com talento, cujas famílias possam ter dificuldades em financiar o seu ingresso no ensino superior“, defende João Duque, presidente da escola.

“Tal significa que estamos a cumprir a nossa missão de promover a igualdade de oportunidades e de garantir que o talento, o esforço e o mérito são os verdadeiros fatores que determinam o acesso ao ensino superior, e não as condições económicas das famílias”, acrescenta o responsável.