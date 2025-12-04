Sérvulo reforça equipa de M&A com duas novas advogadas

A Sérvulo & Associados reforçaram a equipa de Corporate e M&A com a integração de Inês Gomes Ferreira, na qualidade de sócia, e Ana Rafaela Balas, como associada. As advogadas transitam da GPA Advogados.

“A integração da Inês Gomes Ferreira e da Ana Rafaela Balas permite consolidar a posição da Sérvulo em M&A, uma evidente aposta em áreas, por natureza, mais transacionais”, refere em comunicado o sócio responsável pelo departamento de Direito Comercial, Societário e M&A Pedro Silveira Borges.

Inês Gomes Ferreira tem mais de 20 anos de experiência na área de M&A, tendo acompanhado operações de aquisição, alienação, fusão, cisão e reestruturação de grupos empresariais, estruturação de parcerias e investimentos internacionais, bem como investimentos na área do capital de risco.

“A integração da Inês é, assim, um marco estruturante do crescimento da nossa equipa, trazendo consigo muitos anos de experiência em M&A e também em Societário e Comercial”, sublinha Pedro Silveira Borges.

Já Ana Rafaela Balas tem assessorado inúmeras operações de compra e venda de empresas, transferência de unidades de negócio, processos de due diligence, bem como em matérias de Direito Societário.