Estado com excedente orçamental de 2,1% até setembro

O Estado fechou o terceiro trimestre com um excedente orçamental de 3,8% do Produto Interno Bruto (PIB), o que compara com 4,9% no período homólogo, divulgou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). O saldo de 2.952 milhões de euros neste período contribuiu assim para que as contas públicas registem um excedente de 2,1% até setembro.

Os dados divulgados pelo organismo de estatística nacional em contabilidade nacional (ótica de compromissos), ou seja, a utilizada nas comparações internacionais e na avaliação de Bruxelas, diferindo da contabilidade pública, apurada pela Entidade Orçamental, são conhecidos numa altura em que o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, continua confiante na estimativa de um excedente de 0,3% do PIB para o conjunto do ano.

No conjunto dos três trimestres, o excedente fixou-se em 2,1% do PIB, situando-se ligeiramente abaixo dos 2,3% registados em igual período do ano passado.

Quando isolado o período entre julho e setembro, verifica-se que o saldo ascendeu a 2.952 milhões de euros, o correspondente a 3,8% do PIB, o que compara com os 4,9% alcançados no período homólogo. De acordo com o INE, esta evolução resulta de um aumento de 7,7% da receita e de 10,8% da despesa.

Este foi um período marcado pelo ajustamento das tabelas de retenção na fonte e o bónus aos pensionistas, medidas extraordinárias que no ano passado tinham sido executadas em setembro e outubro.

Por componentes da despesa, na comparação homóloga, o INE indica que registou-se um crescimento de 10,1% da despesa corrente, em resultado do aumento do consumo intermédio (16,6%), dos subsídios (16,1%), dos encargos com prestações sociais (10,4%), da outra despesa corrente (8,8%), das remunerações dos empregados (8,2%) e dos encargos com juros (1,8%).

Paralelamente, a despesa de capital aumentou 18,5%, em resultado do crescimento de 11,4% do investimento e de 55,3% da outra

despesa de capital.

No que diz respeito à receita, o INE revela um crescimento de 6,7% da receita corrente, refletindo, em particular, aumentos nas

contribuições sociais (16,5%), na receita de impostos sobre a produção e importação (5,6%) e nos impostos sobre o rendimento e património (4,1%).

Ademais, o crescimento de 70,1% na receita de capital “refletiu, em larga medida, o aumento de receita do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

(Notícia em atualização)