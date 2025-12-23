Marcelo promulga diploma de simplificação orçamental
Presidente da República deu 'luz verde' ao diploma do Governo que concentra num regime autónomo matérias que, até agora, eram incluídas nas sucessivas leis do Orçamento do Estado.
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta terça-feira o diploma que define um conjunto de normas relativas à gestão financeira, patrimonial e de recursos humanos da Administração Pública, com o objetivo de uma simplificação orçamental.
“O passo dado pelo Orçamento do Estado no sentido da simplificação e supressão de disposições que, tradicionalmente, consagravam regimes para determinadas áreas ou matérias específicas, explica, largamente, o presente diploma. Por isso, ele cobre domínios muito diversos, constituindo como que um desdobramento da Lei do Orçamento, destinado a entrar em vigor ao mesmo tempo daquele, a 1 de janeiro de 2026“, refere uma nota publicada na página da Presidência da República.
Na prática, o diploma aprovado em novembro em Conselho de Ministros, concentra num regime autónomo matérias que, até agora, eram incluídas nas sucessivas leis do Orçamento do Estado.
A Presidência adianta que, tendo em atenção essa urgência, e pelo facto de considerar que não se afigura haver nenhuma violação da competência exclusiva ou reservada da Assembleia da República, “o Presidente da República promulgou o diploma do Governo que estabelece um conjunto de normas relativas à gestão financeira, patrimonial e de recursos humanos do Estado, de forma a garantir a simplificação do processo orçamental”.
A intenção de simplificação orçamental tem sido defendida pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, no âmbito da reforma do Ministério das Finanças e do processo orçamental. No Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), o Governo optou por expurgá-lo de matérias extra-orçamentais e de política fiscal, deixando essa discussão para ser feita de forma autónoma no Parlamento, a fim de conseguir a viabilização do documento.
