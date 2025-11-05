Economia

Governo aprova diploma da simplificação orçamental

Decreto-lei visa definir regras permanentes sobre temas que têm entrado ano após ano no Orçamento do Estado. Objetivo é reduzir os cavaleiros orçamentais.

O Conselho de Ministros aprovou esta quarta-feira o diploma que concretiza a simplificação orçamental, definindo as diretrizes para que os futuros orçamentos do Estado fiquem expurgados de medidas não orçamentais. A aprovação foi anunciada pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, durante a conferência de imprensa após o Conselho de Ministros.

“Aprovámos uma norma também importante, um diploma que concretiza a simplificação orçamental e aquela ideia de retirar cavaleiros orçamentais do Orçamento”, disse o governante.

Segundo Leitão Amaro, em causa estão “regras que são espúrias, e se repetiriam todos os anos, de estar a colar com a solenidade do processo orçamental, mas têm que ser legisladas”. É neste sentido, que é necessário um “decreto-lei autónomo que permanecerá no tempo, porque são regras que ficarão sempre e têm ficado sempre de ano para ano”, adiantou, sem revelar mais detalhes.

A intenção já tem sido sinalizada pelo ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, no âmbito da reforma do Ministério das Finanças e do processo orçamental. No entanto, será preciso esperar pela publicação do diploma para compreender a abrangência dos temas.

