Google vai permitir mudar o endereço de email

A Google está a lançar uma nova funcionalidade que permite aos utilizadores alterar o endereço de Gmail. Segundo a página de ajuda do Gmail, os titulares de contas poderão substituir o seu endereço @gmail.com por um novo, mantendo todos os dados e serviços. No entanto, esta funcionalidade ainda não está disponível em Portugal, uma vez que está a ser implementada de forma gradual, sem uma data prevista para a sua chegada ao país.

O endereço antigo passa a funcionar como um email alternativo, continuando a receber mensagens normalmente, enquanto fotos, mensagens e outros dados da conta permanecem inalterados.

Apesar da alteração, não será possível criar outro endereço @gmail.com para a mesma conta durante os 12 meses seguintes, nem eliminar o novo endereço escolhido. Tanto o email antigo como o novo podem ser utilizados para aceder aos serviços do Google, incluindo Gmail, Maps, YouTube, Google Play e Drive.

Anteriormente, os utilizadores que desejassem criar um novo endereço de Gmail tinham de criar uma nova conta e transferir manualmente os seus dados, num processo complexo e arriscado que podia comprometer a integração com aplicações de terceiros.