Compras na época natalícia sobem 8% e comércio online cresce 19%
A SIBS indica que o maior pico de transações foi no dia 24 de dezembro, com 446 transações por segundo a serem realizadas pelas 11:03.
O número total de compras realizadas entre 1 e 24 de dezembro aumentou 8% face a 2024, tendo as compras no comércio online crescido 19%, segundo dados do SIBS Analytics divulgados esta quarta-feira. De acordo com a entidade gestora da rede Multibanco, o número total de compras na época natalícia de 2025 aumentou 8% e o valor cresceu 7%.
O consumo e-commerce continuou a tendência de crescimento ao registar um aumento de 19% no número e 14% no valor total de compras realizadas entre os dias 01 e 24 de dezembro, em comparação com o mesmo período de 2024. “No total de compras, o peso do e-commerce representou 18% em número e 21% em valor”, indica a SIBS.
Esta análise concluiu também que o maior pico de transações foi no dia 24 de dezembro, com 446 transações por segundo a serem realizadas pelas 11:03.
Segundo a SIBS, o MB WAY também se destacou no período natalício, com um crescimento de 21% em compras físicas e de 36% em compras online face ao período homólogo de 2024, sendo que uma em cada cinco compras foram realizadas através deste meio de pagamento neste período.
A análise feita pela SIBS considera compras em lojas físicas dos cartões portugueses na rede Multibanco e os pagamentos ‘online’ de cartões portugueses, incluindo os pagamentos com MB WAY.
Compras na época natalícia sobem 8% e comércio online cresce 19%
