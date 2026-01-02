Empresas

Michelin fecha acordos para compra da Cooley e da Tex Tech

  • Lusa
  • 18:59

A Michelin prevê, com estas aquisições, um aumento de cerca de 20% na receita da unidade de negócio de soluções em compósitos polímero.

A Michelin fechou os acordos para a compra das empresas norte-americanas Cooley e Tex Tech Industries, por um valor não revelado. As transações deverão estar concluídas na primeira metade deste ano.

“As empresas enquadram-se perfeitamente na estratégia do grupo, uma vez que partilham o mesmo compromisso com a inovação e a qualidade do produto”, defendeu, em comunicado, a Michelin.

O grupo Cooley é especialista em tecidos industriais revestidos e a Tex Tech Industries no design e fabrico de tecidos e têxteis especiais. A empresa não revelou o valor associado a estas operações.

A Michelin prevê, com estas aquisições, um aumento de cerca de 20% na receita da unidade de negócio de soluções em compósitos polímero.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Michelin fecha acordos para compra da Cooley e da Tex Tech

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

CTT explicam suspensão de subsídio por “diretrizes externas”

Lusa,

Os balcões dos CTT nos Açores e na Madeira apresentaram esta sexta a indicação aos clientes de que o serviço de reembolso do Subsídio Social de Mobilidade se encontra temporariamente indisponível.