Michelin fecha acordos para compra da Cooley e da Tex Tech

A Michelin fechou os acordos para a compra das empresas norte-americanas Cooley e Tex Tech Industries, por um valor não revelado. As transações deverão estar concluídas na primeira metade deste ano.

“As empresas enquadram-se perfeitamente na estratégia do grupo, uma vez que partilham o mesmo compromisso com a inovação e a qualidade do produto”, defendeu, em comunicado, a Michelin.

O grupo Cooley é especialista em tecidos industriais revestidos e a Tex Tech Industries no design e fabrico de tecidos e têxteis especiais. A empresa não revelou o valor associado a estas operações.

A Michelin prevê, com estas aquisições, um aumento de cerca de 20% na receita da unidade de negócio de soluções em compósitos polímero.