5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira, o Eurostat vai revelar os dados de novembro do desemprego e a Comissão Europeia vai divulgar o indicador de sentimento económico relativo a dezembro de 2025. Termina também o prazo de inscrição para o voto antecipado nas presidenciais de dia 18 de janeiro. A marcar o dia está ainda a nova plataforma eletrónica para acesso ao subsídio social de mobilidade nas viagens entre as regiões autónomas e o continente, que passa a estar disponível, e o debate quinzenal no Parlamento.

Eurostat mede pulso ao desemprego

Esta quinta-feira, o Eurostat vai revelar os dados de novembro do desemprego. Em outubro, a taxa de desemprego fixou-se nos 6,4% na Zona Euro e nos 6% na União Europeia. Na área do euro o indicador avançou face aos 6,3% de outubro de 2024 e manteve-se estável nos 6,4% na comparação em cadeia. Na UE, a taxa de desemprego também subiu, em outubro, face à de 5,8% homóloga, mantendo-se estável nos 6% quando comparada com setembro.

Comissão Europeia divulga indicador de sentimento económico

A Comissão Europeia vai divulgar o indicador de sentimento económico relativo a dezembro de 2025. Este indicador reflete a confiança empresarial e do consumidor na União Europeia e na Zona Euro, medindo a saúde económica com base em inquéritos setoriais. Em novembro, o indicador de clima económico aumentou, recuperando o movimento ascendente observado desde abril, mas que tinha sido interrompido em outubro, para atingir máximos de maio de 2019.

Termina prazo de inscrição para voto antecipado

As inscrições para o voto antecipado nas presidenciais de dia 18 de janeiro terminam esta quinta-feira. Todos os eleitores recenseados no território nacional que optem por esta modalidade irão depositar o seu voto nas urnas a 11 de janeiro. A inscrição poderá ser feita através da internet (www.votoantecipado.pt) ou por carta, endereçada à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, podendo os eleitores escolher um local de voto distinto da sua área de residência.

Nova plataforma para acesso ao subsídio de mobilidade disponível

A nova plataforma eletrónica para acesso ao subsídio social de mobilidade nas viagens entre as regiões autónomas e o continente vai estar disponível esta quinta-feira. O acesso ao subsídio social de mobilidade continuará a estar disponível nas lojas CTT até que todas as funcionalidades da anunciada plataforma eletrónica estejam totalmente disponíveis, o que se prevê que aconteça até ao final de junho. As viagens compradas até 14 de janeiro continuarão a ser submetidas nas lojas CTT com as regras atuais, assim como pedidos coletivos e Programa Estudante Insular.

Debate quinzenal no Parlamento

Esta quinta-feira há debate quinzenal na Assembleia da República. Este debate ocorre depois de mais uma pessoa ter morrido após quase três horas à espera de socorro do INEM, colocando a titular da pasta da saúde, Ana Paula Martins, sob pressão.