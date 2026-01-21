5 coisas que vão marcar o dia

Esta quarta-feira os sindicatos da Função Pública da UGT assinam o acordo 2026-2029 com o Governo, o INE divulga os juros do crédito para comprar casa em dezembro e o Fórum Económico Mundial em Davos contará com as intervenções de Christine Lagarde e Donald Trump. Destaque ainda para o regresso de Portugal ao mercado e a sessão solene sobre os 40 anos de Portugal na União Europeia.

Acordo entre Governo e sindicatos da Função Pública

O primeiro-ministro vai assinar o acordo plurianual 2026-2029 de valorização dos trabalhadores da Administração Pública com a Fesap e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE) na sua residência oficial a partir das 11h30. O pacto prevê aumentos salariais de 56,58 euros ou 2,15% e subida do subsídio de refeição para 6,15 euros. Luís Montenegro seguirá depois o debate quinzenal na Assembleia da República.

Lagarde e Trump em Davos

O Fórum Económico Mundial terá o seu antepenúltimo dia de reunião em Davos com um palco repleto de nomes sonantes. A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, participa no painel intitulado “Stakeholder Dialogue” e num segundo sobre o Mercado Único da União Europeia. A discursar para a estância suíça estará também o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Juros do crédito à habitação

O Instituto Nacional de Estatística (INE) publica as taxas de juro implícitas no crédito à habitação referentes ao passado mês de dezembro, bem como os indicadores de conjuntura – o conjunto de estatísticas que monitorizam a economia portuguesa – no último mês de 2025. Em novembro, os juros dos empréstimos para compra de casa diminuíram para 3,133%.

Leilão de Bilhetes do Tesouro

Portugal vai voltar ao mercado. O IGCP – Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública vai realizar, pelas 10h30, um leilão da linha de Bilhetes do Tesouro, com maturidade em janeiro de 2027, com um montante indicativo entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros.

Sessão solene sobre os 40 anos de Portugal na UE

A sessão plenária do Parlamento Europeu prossegue em Estrasburgo e desta vez incluirá uma sessão solene sobre os 40 anos desde a adesão de Portugal e de Espanha à União Europeia. A cerimónia contará com um discurso do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que está em final de mandato, e um do Rei Filipe VI de Espanha.