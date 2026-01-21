Secil comprou portuguesa de argamassas Argatecnic

A Secil comprou a Argatecnic, uma empresa portuguesa, especializada na produção e comercialização de argamassas, adiantou o grupo em comunicado esta quarta-feira,

“A Secil, detentora da Seciltek, empresa do grupo dedicada a soluções técnicas de construção, anunciou a aquisição da Argatecnic, uma empresa nacional, especializada na produção e comercialização de argamassas, que conta com uma capacidade instalada de 80.000 toneladas de argamassas e uma equipa de cerca de 30 colaboradores”, indicou, na mesma nota.

Não foi divulgado o valor da operação. Segundo o grupo, a Argatecnic é “reconhecida pela sua competência técnica e qualidade das suas soluções”, o que irá contribuir para “o fortalecimento da oferta e da presença da Seciltek no mercado”.

“Esta aquisição é mais do que um movimento de crescimento, representa a forte aposta da Secil na consolidação e robustecimento da sua posição no mercado, obtendo sinergias e ganhos de escala com a aquisição desta conhecida marca do mercado nacional”, afirmou Luís Goucha, diretor-executivo do negócio de materiais da Secil, citado na mesma nota.