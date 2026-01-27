Deco alerta para falhas graves no serviço da Digi

A Deco está a alertar os consumidores para vários problemas no apoio ao cliente da Digi. Falhas no serviço, constrangimentos na portabilidade e dificuldades na resolução de reclamações estão na base do alerta feito pela Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor.

Num comunicado, a associação diz ter recebido diversas reclamações relativas à Digi, empresa prestadora de serviços de comunicações eletrónicas em Portugal. As queixas abrangem várias fases da relação contratual e revelam problemas persistentes tanto na prestação do serviço como no apoio ao cliente.

Entre as situações mais frequentemente reportadas estão informações imprecisas sobre a instalação dos serviços, “que criam expectativas erradas e prejudicam consumidores que aguardam pela ativação”. O apoio ao cliente deficiente, tanto nas lojas físicas como no atendimento telefónico, marcado por longos tempos de espera, é outro dos principais motivos de insatisfação.

Os contrangimentos no apoio ao cliente da Digi são admitidos pela própria empresa. Em 2025, em resposta a uma questão do ECO, Serghei Bulgac, CEO da Digi Communications, pediu “paciência” aos clientes nas chamadas com o call center e garantiu que a empresa estava a esforçar-se por melhorar.

É também recorrente a ausência de resposta às reclamações apresentadas por escrito. A Deco refere ainda casos de incumprimento dos prazos legais no processo de portabilidade, situação que, em vários casos, resultou na interrupção total do serviço. Associadas a estes processos surgem ainda queixas relacionadas com a impossibilidade de utilização de cartões de telemóvel devido à ausência de rede, deixando consumidores sem acesso a comunicações móveis durante períodos prolongados.

No que diz respeito à faturação, vários consumidores denunciam situações de dupla faturação durante a migração da Nowo para a Digi. Para além dos prejuízos económicos imputados aos clientes, estas situações têm gerado grandes dificuldades na correção dos valores indevidamente cobrados. Também o cancelamento dos contratos tem sido apontado como problemático, com demoras significativas e falta de informação clara sobre o estado dos pedidos.

Perante este cenário, a Deco apelou à nova operadora para que melhore significativamente o apoio ao cliente, reforce os seus canais de contacto e cumpra integralmente as suas obrigações legais. A associação garante que continuará a acompanhar a situação e recomenda aos consumidores que formalizem sempre as suas reclamações por escrito, guardando toda a documentação associada.