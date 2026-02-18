PRA cria departamento de Tech, IP & Life Sciences
A coordenação estratégica e operacional do novo departamento de Tech, IP & Life Sciences, que acompanhará a aceleração tecnológica e regulatória, fica a cargo do sócio Daniel Torres Gonçalves.
A PRA criou um novo departamento de Tech, IP & Life Sciences de forma a acompanhar a aceleração tecnológica e regulatória. Segundo a firma, esta nova área nasceu para “responder às necessidades jurídicas crescentes dos setores da tecnologia, inovação, propriedade intelectual e ciências da vida”.
“Este lançamento reflete a capacidade da sociedade de se adaptar à transformação digital dos nossos clientes, reforçando o nosso posicionamento como parceiro jurídico de referência em áreas altamente especializadas”, sublinha o managing partner Miguel Miranda.
A coordenação estratégica e operacional do departamento fica a cargo do sócio Daniel Torres Gonçalves. A estrutura conta com Gonçalo Gil Barreiros, como coordenador local em Lisboa, e Augusto Almeida Correia, no Porto, integrando ainda os advogados Joana Aguiar Rodrigues, Pedro Rebelo Tavares, Rita Ferreira Ramos, Teresa Cubelo Soares, Joana Abreia Oliveira, Marina Bessa Sousa e Salvador Botelho Santos.
O novo departamento vai prestar assessoria jurídica a empresas nacionais e internacionais, startups, investidores e instituições, abrangendo áreas como cibersegurança, inteligência artificial, identidade digital, dados e privacidade, bem como a proteção e exploração de direitos de propriedade intelectual.
“A nova área vai ainda acompanhar a regulação e compliance nos setores da saúde e farmacêutico, biotecnologia e dispositivos médicos, domínios cada vez mais exigentes do ponto de vista legal e regulatório”, acrescenta o escritório.
