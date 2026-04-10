Já há mais de 2.500 pontos para devolver garrafas e latas

Arranca esta sexta-feira o sistema de depósito e reembolso, através do qual os consumidores poderão devolver as garrafas e latas de plástico e alumínio para reaverem os dez cêntimos adicionais que passarão a ser cobrados. Neste momento, já estão disponíveis mais de 2.500 máquinas, espalhadas por estabelecimentos um pouco por todo o país.

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, encarregou-se de demonstrar como funcionam as máquinas Volta para a devolução de embalagens, nesta sexta-feira de manhã, no Campus XXI, o edifício onde o Governo concentra vários ministérios, incluindo o do Ambiente. A máquina que serviu para a demonstração é provisória, mas o gabinete está a avaliar a hipótese de instalar uma permanentemente no edifício.

A demonstração foi acompanhada por Leonardo Mathias, o presidente da entidade que gere o sistema de Depósito e Reembolso, a SDR Portugal. Mathias indicou que, esta sexta-feira, é lançada também a aplicação para telemóvel, a app Volta, na qual os consumidores podem consultar a localização das máquinas de recolha das embalagens.

Na aplicação, pelas 11h da manhã, estavam assinalados 2.135 pontos de recolha em Portugal Continental, 20 na Madeira e seis nos Açores. “Estão espalhados de Norte a Sul, por todo o continente e ilhas“, indicou a diretora de Marketing e Comunicação da SDR Portugal, Lia Oliveira, para depois acrescentar que a aplicação vai estar em atualização de hora a hora de forma a passar a assinalar todos as máquinas, existindo cerca de 2.500 no total. Também é possível localizar através do site, embora este esteja mais desatualizado: assinala apenas 717 pontos em Portugal Continental.

As máquinas vão estar a aceitar embalagens e a devolver dinheiro a partir desta sexta-feira, dia 10 de abril, mas vai existir um período de transição no qual nem todas as embalagens terão o código que permite serem devolvidas. Até 9 de agosto de 2026, decorrerá um período de transição de 120 dias. Durante este período, coexistirão no mercado embalagens com e sem o símbolo volta, à medida que os produtos atualmente disponíveis vão sendo progressivamente substituídos pelas novas embalagens que estão adaptadas ao sistema.

As embalagens que não têm o código Volta — e que, portanto, não podem ser devolvidas –, não pagam valor de depósito associado no ato da compra e não serão aceites pelo sistema, devendo por isso ser encaminhadas para os respetivos ecopontos.