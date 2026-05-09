Brasil quebra jejum de IPOs com estreia da Compass

O Brasil pôs fim a quase cinco anos sem ofertas públicas iniciais, com a venda de 3,2 mil milhões de reais, cerca de 575 milhões de euros, em ações da Compass na bolsa de São Paulo, noticia o Financial Times (acesso pago, em inglês). Foi a primeira nova entrada em bolsa no país desde setembro de 2021, num momento em que investidores estrangeiros estão a reforçar a exposição a ativos brasileiros.

A operação surge depois de uma valorização de 15% do índice Bovespa este ano em moeda local e de quase 30% em dólares, impulsionada pelos fluxos internacionais, pela procura por matérias-primas e pela subida dos preços do petróleo associada à guerra com o Irão. Segundo o FT, empresas como a Petrobras, que sobe 51% este ano, e a Vale, que ganha 12%, têm sustentado parte relevante da recuperação do mercado acionista brasileiro.

A estreia da Compass é vista por banqueiros e investidores como um teste à reabertura do mercado de capitais no Brasil, embora ainda dependa da descida sustentada das taxas de juro e da continuidade dos fluxos externos. A Cosan, dona da empresa, deverá usar parte das receitas para reduzir dívida noutra participada, a produtora de biocombustíveis Raízen, que está a reestruturar o passivo.