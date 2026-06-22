Estádio da Luz recebe encontro sobre transformação digital

A Inetum realiza a 23 de junho, no Estádio do Sport Lisboa e Benfica, a primeira edição do Inetum Summit Lisboa, um encontro dirigido ao ecossistema de clientes, parceiros e decisores. O evento, em formato presencial, decorre entre as 9h e as 15h30 e deverá reunir cerca de 120 participantes, entre CEO, CFO, CIO, responsáveis de IT e outros influenciadores de decisão em diferentes setores de atividade.

A ambição é juntar conteúdo estratégico, demonstração tecnológica e networking num espaço escolhido também pelo seu lado simbólico. A Inetum apresenta o encontro como uma oportunidade para mostrar “como dados, cloud, automatização e inteligência artificial (IA) estão a ser utilizados para transformar organizações, em conjunto com clientes e parceiros”.

A abertura estará a cargo de Pedro Gomes Santos, CEO da Inetum. Segue-se uma sessão dedicada à IA aplicada ao desenho de soluções, “AI by Design”, conduzida por Luís Gomes Silva, Head of SAP Innovation FabLab Data & AI da Inetum.

A manhã continua com uma mesa-redonda sobre managed services e desempenho contínuo, com um cliente do setor das telecomunicações a dar o seu testemunho. A modernização aplicacional com recurso a IA será depois abordada por Bruno Ferrão, Growth & Transformation Leader da Inetum, numa sessão dedicada à solução “Legacy Bye Bye”.

A cibersegurança também terá espaço próprio no programa, com Nuno Almeida, Cybersecurity Business Development & Delivery Leader da Inetum, em palco com a Forcepoint, empresa líder em cibersegurança, especializada na proteção de dados e segurança de redes, para falar sobre serviços de proteção num contexto regulatório em mudança.

Após a pausa para café, o foco passa para as pessoas e para a gestão da mudança, com Inês Ferreira, Change Management Lead da Inetum, Sara Miranda, Upskilling Project Manager, e Rogério Albertino, Upskilling Communication Lead, numa sessão dedicada à transformação, SAP, change management e upskilling digital.

A migração SAP para a cloud será abordada a partir do caso de sucesso da EDP, com Ricardo Bilé, Director for Software Development & Maintenance, Digital Global Unit da EDP, numa sessão que contará também com José Tavares, Chief Operating Officer da SAP, e João Monteiro, Head of Solutions Portugal & Head of SAP Portugal (Inetum).

Segue-se uma sessão sobre ITSM e service management de nova geração, conduzida por Bruno Ribeiro, IT Operations Sales Specialist & Delivery Leader da Inetum, com a participação de João Bento, Gestor de Serviço ITSM da Galp. Já a proteção de dados será discutida a partir da ideia de imutabilidade, com Henrique Silva e Tiago Andrade, ambos Senior Client Executive da NetApp, numa sessão apresentada pela parceira tecnológica como “Data Protection: The Power of Immutability”.

O encerramento dos trabalhos ficará a cargo de Fernando Saraiva, Head of Sales da Inetum, seguindo-se um almoço de networking. A partir das 14h30, o programa inclui ainda uma Benfica Experience, com visita guiada ao estádio e ao museu.

Pode consultar o programa completo e inscrever-se no site oficial.