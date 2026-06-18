Política

PS reforçado e Chega ultrapassa AD no último barómetro da Intercampus

  • ECO
  • 21:59
2

Inquérito às intenções de voto realizado para o grupo Medialivre mostra o PS reforçado na primeira posição e o Chega a superar a AD, alcançando a segunda.

O PS ganhou vantagem na liderança das intenções de voto, segundo o mais recente barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã, CMTV, Now e Jornal de Negócios, referente ao período entre 10 e 16 de junho. Já o Chega ultrapassa a Aliança Democrática (AD) e alcança o segundo lugar, ainda que por uma margem reduzida.

Concretamente, o PS alcança 24,3% das intenções de voto, contra 20,3% do Chega e 19,5% da coligação PSD/CDS. A AD é mesmo a que mais recua, passando de 22,9% no barómetro de maio para 19,5% no inquérito deste mês. Já os socialistas sobem 0,7 pontos percentuais face ao mês passado e o Chega melhora 1 ponto percentual.

O inquérito também avaliou a perceção dos respondentes sobre quem seria um melhor primeiro-ministro: 33,8% apontaram para o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, enquanto 22,3% optaram pelo atual chefe do Governo, Luís Montenegro; 22,2% escolheram André Ventura, presidente do Chega.

As conclusões deste inquérito foram divulgadas esta quinta-feira à noite, na véspera da votação da reforma da legislação laboral, uma das bandeiras do Governo. Esta sondagem baseou-se em entrevistas telefónicas aleatórias à população portuguesa maior de idade, residente em Portugal continental e recenseada. Foram contabilizadas 609 entrevistas. A margem de erro indicada na ficha técnica, para um intervalo de confiança de 95%, é de 4%, e a taxa de resposta no estudo foi de 55,3%.

2

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

PS reforçado e Chega ultrapassa AD no último barómetro da Intercampus

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Vem aí muito calor. Governo admite tomar medidas no São João

Tiago Martins d'Oliveira,

O Governo reforçou a vigilância aérea contra incêndios devido à previsão de calor extremo, com especial atenção aos 26 concelhos afetados pela tempestade Kristin, em semana de festas de São João.

1