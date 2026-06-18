PS reforçado e Chega ultrapassa AD no último barómetro da Intercampus

O PS ganhou vantagem na liderança das intenções de voto, segundo o mais recente barómetro da Intercampus para o Correio da Manhã, CMTV, Now e Jornal de Negócios, referente ao período entre 10 e 16 de junho. Já o Chega ultrapassa a Aliança Democrática (AD) e alcança o segundo lugar, ainda que por uma margem reduzida.

Concretamente, o PS alcança 24,3% das intenções de voto, contra 20,3% do Chega e 19,5% da coligação PSD/CDS. A AD é mesmo a que mais recua, passando de 22,9% no barómetro de maio para 19,5% no inquérito deste mês. Já os socialistas sobem 0,7 pontos percentuais face ao mês passado e o Chega melhora 1 ponto percentual.

O inquérito também avaliou a perceção dos respondentes sobre quem seria um melhor primeiro-ministro: 33,8% apontaram para o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, enquanto 22,3% optaram pelo atual chefe do Governo, Luís Montenegro; 22,2% escolheram André Ventura, presidente do Chega.

As conclusões deste inquérito foram divulgadas esta quinta-feira à noite, na véspera da votação da reforma da legislação laboral, uma das bandeiras do Governo. Esta sondagem baseou-se em entrevistas telefónicas aleatórias à população portuguesa maior de idade, residente em Portugal continental e recenseada. Foram contabilizadas 609 entrevistas. A margem de erro indicada na ficha técnica, para um intervalo de confiança de 95%, é de 4%, e a taxa de resposta no estudo foi de 55,3%.