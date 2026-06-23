Atualidade

Hoje nas notícias: Secretas, fundo soberano e Elevolution

  • ECO
  • 8:11

Dos jornais aos sites, passando pelas rádios e televisões, leia as notícias que vão marcar o dia.

Os serviços de informação não foram informados dos ataques que os membros do Movimento Armilar Lusitano (MAL) queriam levar a cabo contra o primeiro-ministro e contra o agora ex-presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Ao mesmo tempo que decidiu desinvestir em posições em empresas, o Governo avança para a concentração de participações dispersas numa entidade, através da criação do fundo soberano, anunciado pelo primeiro-ministro no congresso do PSD. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta terça-feira.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Secretas não foram avisadas de ameaças contra Luís Montenegro e Marcelo

Os serviços de informação, especificamente através da Unidade de Coordenação Antiterrorismo (UCAT) — um órgão de coordenação e partilha de informações, no âmbito da ameaça e do combate ao terrorismo — não foram informados dos ataques que o Movimento Armilar Lusitano (MAL) planeava contra o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e contra o agora ex-Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, entre outros. Os planos do grupo foram identificados no final do ano passado, após a conclusão de perícias informáticas aos oito terabytes de dados apreendidos nas buscas ao MAL, em junho desse ano. Quando descobriram o que se tinha passado entre o início de 2024 e meados de 2025, tanto a Polícia Judiciária (PJ) como o Ministério Público não partilharam a informação com a UCAT.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Fundo soberano avança quando Estado está a sair de empresas

O anúncio da criação, pelo Governo, de um fundo soberano para juntar e investir em empresas e setores estratégicos, concentrando aquelas que estão dispersas atualmente por diversas entidades, e integrando outras que sejam “estratégicas” e deem retorno, coincide com a venda de posições não estratégicas do Estado em empresas, a aguardar formalização. A única certeza, para já, é que a posição na Galp Energia, empresa em processo de fusão de áreas de negócio com a espanhola Moeve e em que o Estado detém 8%, não é para vender. Os setores estratégicos em causa são quatro e em todos estão a acontecer movimentações: na energia; na banca; nas comunicações; e na gestão de aeroportos.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Tribunal manda arrestar ações da Elevolution na Rotas do Algarve

A participação de 42% que a Elevolution Engenharia detém na empresa concessionária Rotas do Algarve Litoral encontra-se arrestada por decisão do Tribunal Judicial de Comarca de Lisboa. A sentença consta de um despacho que data do passado dia 5 de junho e servirá de garantia para o pagamento de uma dívida da Elevolution à Segurança Social, avaliada em cerca de 863 mil euros. A Rotas do Algarve Litoral — que tem ainda como acionistas a Conduril e Tecnovia, detentoras de 24% e 34% do capital, respetivamente — é responsável pela gestão, requalificação e exploração de infraestruturas rodoviárias nesta região do país, com foco principal na Estrada Nacional 125 (EN125). A decisão do tribunal surge na sequência de uma reclamação efetuada por um antigo administrador da Elevolution Engenharia cujos bens haviam sido arrestados como forma de garantir o pagamento das dívidas da empresa.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (ligação indisponível).

Associações dizem que proposta da PSU criminaliza a pobreza

A proposta do Governo para a criação da Prestação Social Única (PSU) é uma “criminalização da pobreza” e apresenta uma “narrativa de combate aos pobres e não à pobreza”, além de que “corre o risco de se traduzir numa visão redutora das dinâmicas sociais, comprometendo a adequação das respostas às diferentes situações de vulnerabilidade”, escrevem a Ordem dos Assistentes Sociais (OAS) e o Movimento Erradicar a Pobreza nos seus contributos enviados à Assembleia da República, num momento em que aí decorre a discussão da medida na especialidade. Embora reconheça “potenciais” vantagens na medida, a OAS, em particular, critica o que diz ser uma desvalorização da natureza estrutural da pobreza, já que esta tende a ser interpretada “como uma manifestação primordialmente individual”. No mesmo sentido, o Movimento Erradicar a Pobreza insiste que “a pobreza não é uma fatalidade, mas o resultado da injustiça social”.

Leia a notícia completa no Público (acesso pago).

Produtores de leite pedem fiscalização à guerra de preços nos hipermercados

Excesso de produção no espaço europeu, desvalorização do leite em pó e entrada de maiores volumes de leite a baixo preço, incluindo de origem açoriana, no mercado nacional para consumo direto são alguns dos fatores que, segundo o presidente da APROLEP – Associação dos Produtores de Leite, estão a levar a uma “guerra de preços” nos hipermercados que “pode colocar as produções leiteiras em causa”. Nos últimos dias, foram registadas promoções de leite açoriano entre 79 e 84 cêntimos por litro, valores que chegam a ficar abaixo da marca própria da grande distribuição, normalmente o segmento mais barato, situada em torno de 86 cêntimos. “Quando temos uma marca própria abaixo das marcas mais baratas, é um sinal ao mercado de que o preço está para baixar”, refere Miguel Silva, alertando que o excesso de produção a nível europeu está a levar ao desvio de leite que antes era destinado à produção de leite em pó para leite embalado, aumentando a pressão sobre o mercado interno.

Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago).

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Hoje nas notícias: Secretas, fundo soberano e Elevolution

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Metro Mondego estuda extensões do ‘metrobus’ em Coimbra

Lusa,

Metro Mondego vai avançar com estudos de viabilidade de extensões do 'metrobus' no centro de Coimbra, além da expansão da rede a Cantanhede, Mealhada e Condeixa-a-Nova.