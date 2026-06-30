O que é a taxa de esforço?

A Taxa de Esforço é um indicador crucial utilizado pelos bancos para decidir sobre a concessão de novos empréstimos. Ela representa a percentagem do rendimento familiar destinada ao pagamento de prestações de créditos já contraídos. Este cálculo é fundamental para avaliar a credibilidade do cliente e a capacidade de reembolsar o empréstimo.

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A fórmula para calcular a Taxa de Esforço é:

Quanto maior é a nossa Taxa de Esforço, menos sobra para gastar noutras despesas, complicando a situação financeira. Taxas de esforço até 25% são aceitáveis e até 35% geríveis. Acima disso, começam a ser difíceis de gerir e podem resultar em problemas graves.

Os bancos utilizam a análise de risco para decidir sobre a concessão de crédito, considerando diversos fatores que afetam a capacidade de pagamento do cliente. A Taxa de Esforço é apenas um indicador dos encargos financeiros da família e não é suficiente para avaliar completamente o risco financeiro. Esse risco também depende do número de membros da família e do montante de rendimentos disponível após o pagamento das despesas com empréstimos bancários.

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