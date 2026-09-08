MDS compra corretora especializada no Brasil
O braço brasileiro da MDS juntou ao portfolio uma corretora especializada na cobertura de transportes de elevado valor. Já são 15 as aquisições da MDS no Brasil nos últimos sete anos.
A MDS Brasil, acaba de comprar as BKS Corretora de Seguros e a BKS RE Corretora de Resseguros, especializadas em seguros para transporte e custódia de valores. O valor da transação não foi divulgado mas, com este negócio, a MDS passa a atuar num nicho no qual a BKS estima deter cerca de 80% do mercado brasileiro, afirma a revista Exame Brasil.
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Fundada em São Paulo, em 1989, a corretora tem como clientes quatro das cinco maiores transportadoras de valores do país e participa da cobertura de aproximadamente 3 mil veículos blindados e 250 bases de custódia espalhadas pelo Brasil.
Segundo a Exame, a operação inclui também a BKS Re, criada em 2018 para atuar na colocação de resseguros facultativos. Além do chamado cash-in-transit, a companhia trabalha com soluções para o transporte de cargas de alto valor.
Com esta, a MDS fez 15 aquisições no Brasil nos últimos sete anos. Entre as mais recentes estão a Abensur Enris, a APR Seguros e a FFC Serviços Financeiros. A maior compra foi a D’Or Consultoria, comprada pelo equivalente em reais a 134 milhões de euros. No ano passado, a corretora também desembolsou cerca de 12 milhões de euros pela carteira de clientes corporativos da Qualicorp.
Os três sócios fundadores da BKS, Leiko Akama, Márcio Akama Barbosa e Yuji Akama Mazurek, permanecerão à frente da operação.
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MDS compra corretora especializada no Brasil
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