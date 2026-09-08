Mediação

MDS compra corretora especializada no Brasil

O braço brasileiro da MDS juntou ao portfolio uma corretora especializada na cobertura de transportes de elevado valor. Já são 15 as aquisições da MDS no Brasil nos últimos sete anos.

A MDS Brasil, acaba de comprar as BKS Corretora de Seguros e a BKS RE Corretora de Resseguros, especializadas em seguros para transporte e custódia de valores. O valor da transação não foi divulgado mas, com este negócio, a MDS passa a atuar num nicho no qual a BKS estima deter cerca de 80% do mercado brasileiro, afirma a revista Exame Brasil.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google

Escolher

Fundada em São Paulo, em 1989, a corretora tem como clientes quatro das cinco maiores transportadoras de valores do país e participa da cobertura de aproximadamente 3 mil veículos blindados e 250 bases de custódia espalhadas pelo Brasil.

Segundo a Exame, a operação inclui também a BKS Re, criada em 2018 para atuar na colocação de resseguros facultativos. Além do chamado cash-in-transit, a companhia trabalha com soluções para o transporte de cargas de alto valor.

Com esta, a MDS fez 15 aquisições no Brasil nos últimos sete anos. Entre as mais recentes estão a Abensur Enris, a APR Seguros e a FFC Serviços Financeiros. A maior compra foi a D’Or Consultoria, comprada pelo equivalente em reais a 134 milhões de euros. No ano passado, a corretora também desembolsou cerca de 12 milhões de euros pela carteira de clientes corporativos da Qualicorp.

Os três sócios fundadores da BKS, Leiko Akama, Márcio Akama Barbosa e Yuji Akama Mazurek, permanecerão à frente da operação.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

MDS compra corretora especializada no Brasil

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

FC Porto une-se à MDS e Fidelidade com seguros para adeptos

ECO Seguros,

O FC Porto, a MDS Portugal e a Fidelidade lançaram o “Dragão Seguro”, que dá acesso aos sócios e adeptos do clube a várias soluções de seguros de Saúde, Habitação, Automóvel, ou até Viagem.

1