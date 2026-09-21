As intervenções públicas de Pedro Passos Coelho sobre o estado do país e a atuação do Governo causam um incómodo surpreendente, talvez porque tem a autoridade para dizer o que salta à vista, mas o líder do PS também já tem o seu ‘Passos Coelho’. Mário Centeno está a construir uma agenda política própria para se afirmar como alternativa a José Luís Carneiro, com uma presença pública continuada e uma distância crítica em relação ao secretário-geral que tornam cada vez mais visível uma ambição que, na verdade, nunca soube esconder.

A hipótese de Centeno chegar a São Bento ganhou expressão pública em 2023, quando António Costa propôs o seu nome para primeiro-ministro, ainda era governador do Banco de Portugal. Hoje, continua independente,…