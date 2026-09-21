Centeno, o ‘Passos Coelho’ do PSpremium
Luís Montenegro tem um problema fora de casa, desde logo pela forma como está a governar. José Luís Carneiro, esse, tem um problema dentro de casa, um lobo vestido de cordeiro que se aproxima devagar,
As intervenções públicas de Pedro Passos Coelho sobre o estado do país e a atuação do Governo causam um incómodo surpreendente, talvez porque tem a autoridade para dizer o que salta à vista, mas o líder do PS também já tem o seu ‘Passos Coelho’. Mário Centeno está a construir uma agenda política própria para se afirmar como alternativa a José Luís Carneiro, com uma presença pública continuada e uma distância crítica em relação ao secretário-geral que tornam cada vez mais visível uma ambição que, na verdade, nunca soube esconder.
A hipótese de Centeno chegar a São Bento ganhou expressão pública em 2023, quando António Costa propôs o seu nome para primeiro-ministro, ainda era governador do Banco de Portugal. Hoje, continua independente,…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.