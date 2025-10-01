Cofidis Portugal com nova liderança

Gilberto Sousa é o novo diretor-geral da Cofidis Portugal, substituindo Sébastien Haquete desde 2018 à frente da empresa no país.

“Assumir a liderança da Cofidis Portugal é um enorme privilégio. Regresso ao país onde iniciei a minha carreira, impulsionado pela ambição de contribuir para um mundo financeiro mais próximo das pessoas e alinhado com os seus projetos de vida. Acredito que o futuro das finanças não está apenas nos números, mas na capacidade de criar confiança, abrir oportunidades e gerar um impacto positivo. O verdadeiro impacto social constrói-se através da forma como desenhamos os nossos produtos e serviços — simples, responsáveis e acessíveis — capazes de transformar vidas e gerar valor duradouro para a sociedade” afirma Gilberto Sousa, diretor-geral da Cofidis Portugal, citado em comunicado.

O novo responsável transita da Cofidis França, onde era como responsável pela estratégia de desenvolvimento e inovação, cargo que ocupava desde 2021. Anteriormente, integrava a Cofidis Itália, onde assumiu funções de Organização e IT, tendo iniciado a sua carreira na Cofidis Portugal em 2007.