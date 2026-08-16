Compete abre concurso de 45 milhões para CoLAB e CTI

Os Laboratórios Colaborativos (CoLAB) e os Centros de Tecnologia e Inovação (CTI) já podem candidatar-se a um concurso de 45 milhões do Compete 2030 destinado a aproximar o conhecimento científico do tecido empresarial. As candidaturas abriram a 12 de agosto e encerram às 17h00 de 15 de outubro, segundo o aviso COMPETE2030-2026-7.

Escolha o ECO como fonte preferida no Google Escolher ›

O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional cofinancia até 85% do custo elegível. Nas operações individuais, o investimento terá de situar-se entre 350 mil e 500 mil euros. Nas candidaturas em copromoção, cada participante poderá apresentar entre 350 mil e 1,2 milhões de euros, com um mínimo de 1,2 milhões por operação. Os projetos terão uma duração máxima de 24 meses.

Podem concorrer CoLAB formalmente reconhecidos pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e CTI abrangidos pelo Despacho n.º 15160/2024. Os beneficiários têm de estar localizados nas regiões Norte, Centro ou Alentejo.

São elegíveis projetos de teste e validação pré-comercial, plataformas de transferência de tecnologia, patenteamento e licenciamento, certificação, identificação das necessidades tecnológicas das empresas e aproximação entre oferta científica e procura empresarial. Os resultados terão de ficar disponíveis para todo o tecido empresarial, sem beneficiar diretamente uma empresa ou um grupo restrito.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, afirma que “a transferência de conhecimento tecnológico e da inovação para o setor empresarial é uma das prioridades do Governo”. Fernando Alexandre, ministro da Educação, Ciência e Inovação, considera que os CoLAB e os CTI são fundamentais para transformar conhecimento em produtos e serviços de maior valor acrescentado.