EDP baixa 5% na sua componente e mantém preço final do gás natural

A EDP Comercial vai reduzir em média 5% a sua componente de preço do gás natural, de forma a compensar o aumento das tarifas de acesso às redes, garantindo que o valor final das faturas dos clientes se mantém inalterado. “O preço final do gás natural não sofrerá alterações”, assegurou à Lusa fonte oficial da empresa.

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) fixou, para outubro, um agravamento médio de 8% nas tarifas de acesso às redes, que refletem os custos de utilização das infraestruturas.

No mercado regulado, em vigor para cerca de 437 mil consumidores, as tarifas de gás natural aumentam a partir de hoje 1,5% em média face a setembro, o que representa acréscimos entre 0,36 e 0,21 euros mensais na fatura da maioria dos clientes, segundo dados da ERSE. A atualização vai manter-se até 30 de setembro de 2026.

Já no mercado livre, onde estavam em fevereiro cerca de 1,1 milhões de consumidores, os preços variam consoante a oferta contratada junto de cada comercializador. Em qualquer dos regimes, o preço final inclui o valor das tarifas de acesso às redes. Os clientes com tarifa social mantêm um desconto de 31,2%, calculado por referência aos preços do mercado regulado.