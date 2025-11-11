Inteligência Artificial

Tecnológicas americanas lideram na implementação de Inteligência Artificial

  • Lusa
  • 13:49

Análise da IMD mostra que das 50 empresas que lideram a lista, 27 são americanas e apenas três são chinesas.

As empresas Nvidia, Microsoft, Alphabet, Meta e Amazon lideram o ranking global das empresas que mais adotaram a Inteligência Artificial (IA), segundo uma análise da escola de negócios suíça IMD.

Das 50 empresas que lideram a lista, 27 são americanas e apenas três são chinesas (Tencent, Alibaba e Ping An), levando a China a ser ultrapassada pela Alemanha, com cinco empresas, e pelo Japão, com quatro.

A primeira empresa não americana a surgir no ranking é a alemã SAP, na sexta posição, enquanto a empresa financeira americana MasterCard surge em décima posição e é a primeira que não pertence ao setor tecnológico.

O IMD, que começou a elaborar esta lista no ano passado, destaca que, embora as empresas de tecnologia ocupem 16 das 20 primeiras posições, no índice total de 100 empresas há uma maior presença das financeiras (32), contra 21 pertencentes ao mundo da tecnologia.

Outros setores de destaque são o farmacêutico sanitário, com 11 empresas no ‘top’ 100, lideradas pela britânica AstraZeneca, na 23.ª posição, ou as empresas de automóveis, com 10 entradas que incluem as alemãs Volkswagen e Mercedes nas posições 25 e 26 da lista, respetivamente.

A maioria dos líderes empresariais aceita que a IA vai revolucionar muitos aspetos do trabalho, mas muitos estão nervosos sobre como aproveitá-la ao máximo e ainda mais preocupados em ficar para trás”, explicou um dos académicos responsáveis pela elaboração do ‘ranking’, Michael Wade, citado pela agência EFE.

De acordo com a escola suíça, esta lista comprova a relação entre a adoção de IA e os rendimentos de uma empresa, uma vez que as empresas que lideram a classificação alcançaram um crescimento médio de 6,79% neste indicador, enquanto as últimas classificadas sofreram uma descida de 0,51%

