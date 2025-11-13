Portuguesa Granter.ai é a startup vencedora da Web Summit 2025

A Granter.ai é a vencedora do Pitch da Web Summit 2025, anunciou a cimeira tecnológica esta quinta-feira, no palco principal do Altice Arena. Ganhou o voto do público com 80% e do júri que avaliou os pitchs das startups. A VarsityScape e SegmentStream eram as startups finalistas.

Este é o segundo ano consecutivo em que uma startup portuguesa ganha o Pitch das startups da Web Summit, depois de no ano passado ter sido a Intuitivo a vencer.

“A Web Summit é o maior concurso, o primeiro maior evento de startups do país, e esta competição de pitch é a maior competição do país. Ganhar a duas mil startups é um reconhecimento, não só da capacidade de equipa de criar um produto que as pessoas querem, como de ter impacto no mundo e, em particular, em Portugal”, diz Bernardo Seixas, fundador e CEO da Granter, numa conversa à margem do anúncio com os jornalistas.

A plataforma, com recurso a IA, tem como objetivo combater a burocracia e acelerar o processo de acesso a fundos públicos. “A nossa missão é democratizar o acesso a financiamento público. O nosso agente de inteligência artificial ajuda a encontrar as melhores oportunidades de financiamento para cada empresa, depois escreve a candidatura por inteiro, automaticamente, e depois ajuda a gerir o processo pós-aprovação. Portanto, é completamente end-to-end“, descreve. “Neste momento, já ajudámos empresas a conseguir mais de dois milhões de euros em financiamento”, adianta.

Uma candidatura tradicional a financiamento público, “demora à volta de 50 horas e com o nosso produto nós temos clientes, clientes como a Marinha Portuguesa ou a Fundação Champalimaud ou a fazerem candidaturas em duas horas”, diz. Além da poupança de tempo, o CEO da startup destaca como vantagens, as empresas não perderem oportunidades de financiamento por desconhecimento da existência de financiamento público a que podem recorrer, aumentando a taxa de sucesso.

“Estas candidaturas são muito complexas de fazer, especialmente para uma pessoa que não tem experiência, e estamos a falar de oportunidades que têm taxas de sucesso na ordem dos 10%-20%, e há umas candidaturas europeias [com taxas de sucesso] ainda mais baixas. Portanto, nós queremos, com a nossa plataforma, dar a confiança que vão conseguir mais financiamento”, diz.

(Notícia em atualização)