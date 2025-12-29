Construção de ponte internacional entre Nisa e Cedillo foi consignada

A construção da ponte internacional sobre o rio Sever e respetivas acessibilidades, entre Montalvão, no concelho de Nisa, distrito de Portalegre, e Cedillo, na Estremadura espanhola, foi consignada esta segunda-feira, num investimento de 19,5 milhões de euros.

A ponte é um projeto financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e foi acordada entre Portugal e Espanha XXV Cimeira Ibérica, realizada em Faro, em 23 de outubro de 2024. O auto de consignação da obra foi assinado, numa cerimónia em Nisa, presidida pelo ministro da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, que considerou que o projeto vai contribuir para a criação de riqueza, desenvolvimento económico e bem-estar das populações.

Mas, acima de tudo, realçou, a iniciativa será “um fator de coesão” territorial e “um reforço das relações fronteiriças”. O governante destacou ainda que o interior não deve ser tratado por igual em relação ao litoral, defendendo que os territórios de baixa densidade necessitam de “uma diferenciação positiva”.

“Tratar tudo por igual não é igualdade. Nós precisamos de ter uma diferenciação positiva das regiões do interior do país, se queremos nivelar o país”, argumentou o ministro. “E, se nós queremos atenuar as assimetrias e o desenvolvimento que hoje temos em Portugal, temos de ter o interior a crescer mais do que o litoral”, avisou.

Castro Almeida afirmou que “Portugal está a crescer e é bom que continue a crescer” e insistiu que, “para atenuar assimetrias de desenvolvimento, o interior tem de crescer mais do que a média nacional”. Defendendo o investimento no interior, o ministro da Coesão Territorial considerou ainda que é importante que, no futuro, a aposta passe pela criação de emprego.

“Sem emprego não há pessoas e o emprego atrai pessoas. O despovoamento de toda esta região resolve-se se criarmos emprego”, alertou. Já o presidente da Câmara de Nisa, José Dinis Serra, explicou que este projeto “moroso” vingou graças a “um exemplo claro de persistência coletiva” das autoridades de Portugal e Espanha.

“A obra que hoje se consigna representa muito mais do que uma intervenção física no território, representa uma resposta concreta aos desafios estruturais das regiões do interior”, afirmou.

Segundo o autarca, o projeto de construção da ponte e das respetivas acessibilidades vai contribuir “evidentemente para a melhoria das acessibilidades, para o reforço da atratividade territorial, para a dinamização económica e social e para a criação de novas oportunidades para as populações”.

Na cerimónia, José Dinis Serra lembrou que os passos que o projeto deu após o seu avanço ter sido acordado entre Portugal e Espanha, na Cimeira Ibérica realizada em Faro. Já este ano, relatou, o processo culminou com a emissão do parecer técnico favorável por parte da comissão técnica mista luso-espanhola, em 08 de julho, tendo o projeto sido submetido aos governos dos dois países para aprovação final.

Esta foi formalizada no passado dia 19 deste mês, através de resolução do ministro dos Transportes e Mobilidade Sustentável de Espanha e do ministro português da Coesão Territorial, acrescentou. A obra, que a Câmara de Nisa adjudicou no passado dia 26 de setembro, assume “um significado particularmente relevante” para ambos os lados da fronteira, “encurtando distâncias” entre dois países e duas comunidade em particular, frisou o autarca.

Além da construção da nova ponte, o projeto, uma reivindicação antiga na região e que vai permitir ‘cortar’ 85 quilómetros no atual percurso por estrada entre Montalvão e Cedillo, contempla a requalificação da Estrada Municipal 1139, ao longo de “aproximadamente nove quilómetros”.