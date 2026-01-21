Cimeira Luso-Espanhola adiada devido a tragédias ferroviárias em Espanha

A Cimeira Luso-Espanhola, que estava marcada para o dia 29 de janeiro, foi adiada em virtude dos acontecimentos trágicos que abalaram Espanha nos últimos dias. A XXXVI Cimeira, que se iria realizar no sul de Espanha, em La Rábida, Huelva, deveria contar, como é habitual, com a presença de membros de ambos os governos.

O mais grave e mortal dos incidentes foi um acidente ferroviário ocorrido no domingo em Ademuz, na província de Valência, seguido de outros dois acidentes registados esta terça-feira em Girona e Barcelona, que provocaram 43 mortos e dezenas de feridos.

O acidente de maior dimensão está relacionado com um comboio da companhia Iryo, que tinha partido de Málaga às 18h40 de domingo com destino a Puerta de Atocha, transportando 317 pessoas. Às 19h39 locais (mais uma hora do que em Lisboa), descarrilaram os três últimos vagões, que invadiram a via contígua, por onde circulava, nesse mesmo momento, um comboio da Renfe com destino a Huelva, que também acabou por descarrilar.

Os vagões do Iryo colidiram com os dois primeiros vagões do comboio da Renfe, que foram projetados e caíram por um aterro com cerca de quatro metros de altura.