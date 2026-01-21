Maria Miguel Carvalho integra equipa de TMT da Sérvulo

A Sérvulo & Associados reforçou a equipa de Propriedade Intelectual, Proteção de Dados e TMT com a contratação de Maria Miguel Carvalho. A advogada transita da Broseta Abogados, em Madrid, onde prestou assessoria jurídica especializada em campanhas de marketing, com enfoque na proteção de dados pessoais, negociação de acordos de tratamento, conformidade com o Digital Services Act e enquadramento jurídico de projetos baseados em inteligência artificial.

Maria Miguel Carvalho integrou os departamentos jurídicos da GALP e da EDP, com foco na gestão de projetos e em matérias de privacidade, cibersegurança, avaliação de riscos e governança de dados. Entre 2018 e 2021, exerceu ainda na CMS Portugal.

“O seu percurso, aliado à sólida experiência técnica em privacidade, cibersegurança e projetos tecnológicos, vem reforçar de forma significativa a capacidade da equipa para responder a desafios cada vez mais exigentes neste setor”, referem em comunicado os sócios Ana Ferreira Neves, Mariana Costa Pinto e Pedro Vidigal Monteiro.