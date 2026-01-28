Banco do Canadá afirma que era do comércio aberto com EUA acabou
"É evidente que a era do comércio aberto e baseado em regras com os EUA acabou”, afirmou o governador do Banco do Canadá, Tiff Macklem.
O governador do Banco do Canadá defendeu esta quarta-feira que a era do comércio aberto e baseado em regras com os EUA “acabou”, poucos dias após o presidente norte-americano ter ameaçado com novas tarifas.
“É evidente que a era do comércio aberto e baseado em regras com os EUA acabou”, afirmou o governador do Banco do Canadá, Tiff Macklem, citado pela Agência France Presse (AFP).
Na semana passada, o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, apelou, no Fórum Mundial, em Davos, à união das “médias potências” contra as forças hegemónicas. Em resposta, o Presidente dos EUA, Donald Trump, avisou que Carney deve ter “cuidado com o que diz”, sublinhando que “o Canadá existe por causa dos EUA”.
Trump insistiu ainda que vai impor tarifas de 100% sobre os bens importados do Canadá, caso seja alcançado um acordo comercial com a China.
