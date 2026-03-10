Como a IA está a transformar o negócio da banca

Mais de 200 mil postos de trabalho na banca europeia podem estar ameaçados nos próximos anos à medida que os bancos vão apostando cada vez mais na Inteligência Artificial (IA) para moldarem os seus negócios ao futuro.

Se os bancos podem vir a cortar 10% dos empregos até 2030, de acordo com as previsões do banco americano Morgan Stanley, a IA também promete um novo capítulo de transformação, oportunidades e (do outro lado da moeda) riscos num setor que está em constante mudança e à procura de rentabilizar a relação com o cliente e dos seus trabalhadores.

Da eficiência operacional e poupança de custos à gestão de risco e deteção de fraude, da hiperpersonalização da experiência do cliente à melhoria da geração de receita, os bancos serão dos setores onde a nova vaga de transformação tecnológica se fará sentir. E já não há volta atrás.

Mas enquanto se perspetiva ganhos significativos de produtividade e de receitas, a IA comporta uma série de riscos que o setor não pode descurar. Os ataques cibernéticos e fraudes sofisticaram-se com a IA. Os modelos de IA treinados com dados históricos podem reforçar viéses e amplificar discriminações. Também há riscos operacionais com os bancos a dependerem de um pequeno número de fornecedores.

Ainda assim, e tendo em atenção que o movimento está em curso e veio para ficar e até acelerar, “os processos transformacionais são obviamente uma oportunidade e eu diria que aqueles que cheguem primeiro têm naturais expectativas de poderem estar mais fortes”, defende Vítor Ribeirinho, CEO da KPMG em Portugal, em entrevista ao ECO.

E se já há claros sinais de adoção por parte dos bancos nacionais, tanto nas suas operações internas como na relação com os clientes, também é verdade que por vezes falta uma estratégia consolidada de transformação assente nesta tecnologia. “Eu vejo a necessidade de consolidar estrategicamente o posicionamento dos bancos nesta matéria, em detrimento daquilo que hoje ainda acontece, que é a experimentalização“, explica Vítor Ribeirinho.

