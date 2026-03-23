Raize aprova aumento de capital

Os acionistas da Raize aprovaram esta segunda-feira, em assembleia-geral, o aumento de capital da empresa de 575.000 para 780.357 euros, por entradas em dinheiro, através da emissão de quase 1,8 milhões de ações, de acordo com um comunicado enviado ao mercado.

Segundo um comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), na reunião foi aprovada a proposta de aumento de capital da Raize, plataforma de investimento, de “575.000 para 780.357,11 euros por entradas em dinheiro, através da emissão de 1.785.714 ações nominativas, mediante oferta particular”.

O preço por ação foi fixado em 0,84 euros e dado direito de preferência aos acionistas com, pelo menos, 2% do capital social da empresa. Este aumento de capital está sujeito à não oposição por parte do Banco de Portugal (BdP).

Os acionistas deram também ‘luz verde’ à adição ao contrato da sociedade de um novo artigo sobre a previsão de prestações acessórias sujeitas ao regime das prestações suplementares de capital a cargo do acionista, que sejam entidades financeiras.

Da ordem de trabalhos fez ainda parte a sujeição ao regime das prestações suplementares de capital do financiamento efetuado pelos acionistas C2 R&D Growth VI – Fundo de Capital de Risco Fechado, C2 R&D Growth IX – Fundo de Capital de Risco Fechado e C2 R&D Growth XI – Fundo de Capital de Risco Fechado, no montante global de dois milhões de euros.

Este ponto foi também aprovado na reunião, que decorreu por meios telemáticos.