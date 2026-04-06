Sérvulo tem duas novas sócias

A Sérvulo & Associados anuncia a promoção de Ana Moutinho Nascimento a sócia principal e de Joana Pinto Monteiro a sócia contratada.

“Estas promoções refletem o reconhecimento do mérito, da dedicação e da excelência técnica de ambas as advogadas, bem como o compromisso da SÉRVULO em continuar a prestar um serviço jurídico de elevada qualidade aos seus clientes, sustentado numa equipa sólida e altamente qualificada”, destaca Manuel Magalhães, managing partner.

Na Sérvulo desde 2014, Ana Moutinho Nascimento lidera o contencioso tributário no departamento de Fiscal e acaba de ser eleita sócia principal. Com mais de 20 anos de experiência em assessoria jurídica, em matérias de elevada complexidade fiscal, a clientes nacionais e internacionais, a advogada é reconhecida pelos principais diretórios legais.

Licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pós-graduada em Gestão Fiscal das Organizações, pelo IDEFE – Instituto Superior de Economia e Gestão, e em Direito Aduaneiro Europeu pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa. Ana Moutinho Nascimento é árbitra no Centro de Arbitragem Administrativa desde 2012 e é autora de diversos artigos publicados em revistas da especialidade.

Joana Pinto Monteiro é eleita sócia contratada. No departamento de Imobiliário, Turismo e Urbanismo da Sérvulo desde 2011, a advogada possui uma vasta experiência na assessoria a projetos imobiliários e turísticos. A sua prática inclui ainda a assessoria jurídica a entidades do setor segurador, bem como a participação na elaboração de legislação regulatória nos domínios do mercado de capitais e do direito bancário, nomeadamente em países africanos de língua oficial portuguesa.

Mestre em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, onde prepara o seu doutoramento, é também assistente convidada desde 2008 e docente em diversas pós-graduações. Paralelamente, é autora de várias obras na área do Direito Imobiliário e participa regularmente como oradora em conferências e iniciativas académicas.